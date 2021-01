Bogdan Stanoevici a murit după ce s-a infectat cu COVID-19

Bogdan Stanoevici a murit în spital, unde se afla internat de la începutul lunii decembrie, când fusese diagnosticat cu COVID-19.

Stanoevici a fost ministru Românilor de Pretutindeni în guvernul Victor Ponta, manager al Circului Metropolitan și candidat la alegerile prezidențiale din 2019.

Stanoevici era internat la spitalul Sfântul Pantelimon din București.

Stanoevici spunea că virusul care provoacă COVID-19 a fost creat în laborator

În luna mai a anului trecut, Bogdan Stanoevici a participat la un protest împotriva măsurilor sanitare, alături de alți zeci de oameni. Stanoevici s-a pupat și îmbrățișat cu cei prezenți la protest.

Totodată, Bogdan Stanoevici a refuzat să poate masca de protecție într-o conferință de presă susținută în luna noiembrie, motivând că este sănătos. "Pentru a evita speculaţiile ulterioare şi atacurile inutile, vă spun eu acum - faptul că nu port mască este în primul rând pentru că sunt sănătos. Şi aici îl citez pe ministrul Sănătăţii, care a spus că masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoşi nu o poartă. Am făcut în fiecare lună câte un test, din motive diferite. Toate negative. Pe de altă parte, am purtat-o acolo unde eram obligat să o fac, pentru că eu sunt un respectuos al legii şi mi-a ieşit un herpes. Îmi pare foarte rău că vă dau din casă, dar în momentul în care aş pune mască s-ar produce o infecţie şi chiar nu am timp de infecţii în acest moment", a susţinut Stanoevici.

Înainte alegerilor parlamentare din decembrie 2020, Bogdan Stanoevici susținea că virusul care provoacă COVID-19 a fost creat în laborator , iar “brevetul este înregistrat şi la Paris şi la New York”.

Editor : V.M.