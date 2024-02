Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat luni, la Jurnalul de Seară, de la Digi24, că inspectorii ANAF vor fi înarmați pentru a putea face față provocărilor din timpul misiunilor. Totodată, a mai precizat că o altă noutate constă și în faptul că se vor constitui structuri teritoriale județene, pentru o eficiență mai mare, dar și că vor avea loc suplimentări de personal.

„Avem această noutate pentru militarizarea inspectorilor ANAF. Trebuie să spun că noutatea nu este doar asta, legată de militarizare și de această posibilitate pe care o vor avea legală de port armă, inclusiv de protecție in timpul serviciului, ci structurile teritoriale județene, să știe evazioniștii că activitatea economică ilicită va fi cu data aprobării ordonanței de urgență urmărită de aceste servicii teritoriale județene. Până acum funcționam la nivelul regiunii. Dacă se întâmpla o faptă de evaziune fiscală într-un județ care era parte din regiune trebuiau să meargă inspectorii două, trei ore pe drum, mai stăteau acolo o oră, se termina programul de muncă și mare parte din timpul alocat pentru combaterea activităților economice ilicite era pierdut pe drumuri și din punctul meu de vedere era o ineficiență care făcea ca activitatea economică ilicită să prindă contur și să fie una căreia de-abia îi facem față”, a explicat Boloș.

Ministrul spune că prin aceste măsuri vrea ca statutul inspectorilor să fie întărit

Ministrul a mai explicat că prin aceste măsuri vrea ca statutul inspectorilor să fie întărit, dar să fie și consolidată capacitatea instituțională a acestei direcții.

„Ei intervin în aceste controale inopinate pe care le fac și trebuie să confiște marfa cu origine ilicită și nu reacționează tocmai potrivit cei care se află în astfel de situații, dar, pe de altă parte, vrem să le întărim și să le consolidăm statulul pe care îl au inspectorii, să consolidăm capacitatea instituțională a acestei direcții generale, care este foarte importantă pentru ANAF”, a mai afirmat Boloș.

Întrebat dacă se vor face angajări, Boloș a explicat că „nu au fost structuri teritoriale județene până acum și că ar trebui să avem aceste suplimentări de personal”.

„Nu am avut structuri teritoriale județene până acum, deci nu am avut la nivelul județelor inspecții și e nevoie de oameni la nivelul județelor și presupune să avem aceste suplimentări de personal, dar nu de dragul de a sta la birou din nou funcționari, ci de o activitate de teren. Trebuie să aibă mijloace, inclusiv auto, de transport specifice, pentru a putea avea autoturismele de intervenție pentru a-și face treaba și nu sunt adeptul ca acest tip de activitate să o facem din birou și de la nivel regional, ci trebuie să aibă toate mijloacele la îndemână pentru a avea eficiență în combaterea activităților economice ilicute, pentru combaterea evaziunii fiscale și să știe de frica contribuabilii care săvârșesc fapte de evaziune fiscală. Ei sunt competitori nelegitimi ai celor care își văd de treabă și sunt cinstiți. Treaba noastră e de a descoperi aceste activități economice ilicite și de a le pune capăt, pentru a avea odată o imagine cât mai clară asupra potențialului de încasare pe care îl are bugetul de stat”, a conchis Marcel Boloș, la Digi24.

