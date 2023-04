Raportat la suprafață, Bucureștiul are cel mai puțin spațiu verde din toată România, avertizează activiștii pentru mediu, care propun o Centură Verde pentru Capitală, pe modelul Vienei sau al marilor orașe din Marea Britanie. În Vestul Europei, proiectul centruilor verzi nu contribuie doar la un peisaj armonios, sănătate, recreere sau terapie, ci contribuie la stoparea dezvoltărilor imobiliare haotice. Despre acest proiect a vorbit, la emisiunea "În fața ta", alpinistul și activistul de mediu Alex Găvan.

Împreună cu mai multe persoane, Alex Găvan a lansat o inițiativă care se numește Împreună pentru Centura Verde, proiect despre care a vorbit la Digi24.

"Centura Verde e masca de oxigen a Bucureștiului. E un proiect pentru generații. Nu este un proiect pentru generația noastră sau doar a copiilor noștri, ci e pentru multe generații de acum încolo.

Crearea Centurii Verzi presupune doi pași - primul pas a fost făcut prin depunerea unui proiect de lege in Parlament pentru protejarea, punerea sub protecție a pădurilor din jurul Bucureștiului. Mă refer la toate pădurile din Ilfov. Dacă am încerca să privim din dronă la pădurile Bucureștiului, ne-ar frapa lipsa lor. Cu 16% acoperire a vegetației forestiere în Ilfov, județul reprezintă o zonă cu deficit de vegetație forestieră. Ar trebui să aibă peste 30%. Bucureștiul are doar 3% spatii verzi, este zona cu cel mai puțin spațiu verde din toată România.

Vorbim de protejarea acestor păduri. Trebuie să reîmpădurim, adică să replantăm și să ajutăm să se regenereze pădurea unde a fost tăiată în mod legal, dar mai departe, tot conform legii, cei care au tăiat-o nu și-au mai îndeplinit obligațiile ca să recrească pădurea acolo. Trebuie să identificăm terenuri, spații pe care să le plantăm, ca să-i redăm orașului oxigenul", a declarat Găvan.

Întrebat cât de greu e să faci această centură într-un moment în care există interes pentru profit imobiliar, el a spus că "sunt șanse să mergem în direcția potrivită": "Se întâmplă deja".

"Am strâns zeci de organizații neguvernamentale, zeci de persoane publice, astfel încât Centura Verde să nu mai poată lipsi din programul politic al niciunui politician care va candida anul viitor la alegerile locale", a spus el.

"Ilfov are astăzi împădurite 26.000 de hectare, dintre care 22.000 sunt ale statului, doar 4.000 sunt private. Un mare virus tronează peste București, care ne ucide pe toți nediscriminatoriu, investitori imobiliari, voi, eu sau politicieni, iar virusul ăsta e poluarea. Există un raport din 2020 al INSP care spune că dacă autoritățile și-ar îndeplini țintele anti-poluare, media de viață a bucureștenilor ar crește cu 4 ani. Deja am fost condamnați de Curtea de Justiție pentru calitatea aerului din București, în curând va trebui să plătim amenzi de zeci de milioane de euro pentru an până se va remedia poluarea. Bucureștiul e în top 3 mereu capitale cele mai poluate din Europa cu cel mai puțin spațiu verde.", a precizat Glăvan.

"În vestul Europei e un trend pentru centuri verzi în multe locuri, dar exemplul cel mai bun e al Vienei. Acum 150 de ani autoritățile din Viena au început să protejeze spațiul verde din jurul orașului. Acum, Centura Verde închide ca un cerc Viena.

Centurile Verzi la Viena sau Marea Britanie, unde toate marile orașe au astfel de zone verzi în jur, și la asta trebuie să contribuie, nu doar la reducerea extremelor termice șsi lupta contra schimbărilor climatice, nu contribuie doar la un peisaj armonios, sănătate, recreere, terapie, ci contribuie la stoparea dezvoltărilor imobiliare haotice. Asta e în legislația acestor țări, în Viena, Marea Britanie. Câteva interese imobiliare nu pot sta împotriva a două milioane de locuitori care mor din cauza poluării", a explicat Alex Găvan.

