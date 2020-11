Kossi nu este doar cel mai bun prieten al omului. Probabil e și cea mai bună șansă a lui de a opri răspândirea coronavirusului. Acest câine, salvat de la eutnasiere în Spania, miroase tot ce i se cere. Până anul acesta își punea nasul la lucru pentru a detecta acarienii, mucegaiul sau cancerul. De când cu pandemia de Covid-19, cercetătoarea Anna Hielm-Bjorkman, de la Universitatea din Helsinki, a vrut să vadă dacă nasul lui Kossi poate fi reprogramat pentru a detecta coronavirusul. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 23:30 și în reluare sâmbăta de la ora 19:30.

„Dacă exista un câine care să reușească acest lucru, el era. I-au trebuit doar 7 minute să înțeleagă ce îi ceri să caute. Ne-a surprins total!”

Proprietara lui Kossi lucrează de ani de zile cu câini de detecția la asociația „Nasul înțelept”, dar chiar și ea a fost uimită de rezultate. Programul pilot implementat pe aeroportul din Helsinki nu duce lipsă de voluntari, chiar dacă rezultatele sunt neoficiale. Sunt prelevate probe de pe încheietură sau de pe gât, în locul bețișorului introdus în nas. Apoi, câinii indică probele pozitive. Totul se întâmplă în mai puțin de un minut.

În afara faptului că testul nu provoacă niciun disconfort, mai există un avantaj major – câinii pot repera infecția cu coronavirus chiar și cu 5 zile înaintea apariției primelor simptome, iar asta ar permite ca bolnavii să fie izolați din timp.

Timo Aronkyto, medic și viceprimar în Vantaa, supraveghează programul de testare de pe aeroport. A susținut proiectul de la bun început: „M-am hotărât în numai două minute. Apoi am început acest program alături de o fundație”.

Aronkyto a oferit fundației „Nasul înțelept” 330.000 de euro pentru a desfășura programul-pilot pe o perioadă de patru luni în cadrul aeroportului din Helsinki. Până acum, cercetătorii au constatat că rezultatele oferite de câini sunt cel puțin la fel de corecte precum cele obținute prin testele PCR.

„Poate nu e cea mai înțeleaptă variantă (n. red. – testele PCR) de a cheltui banii din moment ce acești câini oferă rezultate cu costuri mai mici”, a spus el

Aronkyto a decis să finanțeze proiectul și după luna decembrie când programul-pilot ar urma să se încheie. Asta cu speranța ca proiectul să primească finanțare din partea autorităților centrale și să fie extins și la alte moduri de transport.

Asociația „Nasul înțelept” estimează că antrenarea a 100 de câini și a personalului auxiliar, apoi plasarea lor în metropole ar presupune costuri de aproape șase milioane de euro în primul an. Suma echivalează cu doar câteva luni de testare medicală pe aeroportul din Helsinki și chiar există posibilitatea ca programul să ia amploare.

Parlamentarul Pihla Keto-Huovinen a făcut o propunere pentru a obține finanțarea necesară după ce a aflat despre program luna trecută. Huovinen are un motiv foarte personal să se implice – datorită câinilor a aflat că are Covid, deși rezultatul testului clasic a arătat negativ. Recunoaște, însă, că nu are susținerea tuturor colegilor.

Editor : Adrian Dumitru