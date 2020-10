Răcirea vremii aduce și pericolul virozelor și gripei, în condițiile în care medicii și întregul sistem sanitar sunt sub presiune din cauza pandemiei de COVID-19. De aceea este important să știm ce trebuie să facem atunci când avem simptome.

Gindrovel Dumitra, cooronatorul grupului de vaccinologie din cadrul Societatății Naționale de Medicină a Familiei, a explicat în direct la Digi24 ce este de făcut atunci când apar primele simptome de boală.

”Trebuie să facem diferența dintre viroză și gripă. Foarte dificil între ambele și SARS-CoV-2, pentru că viroză banală, sezonieră, o reprezintă acea afecțiune care prezintă pe lângă tuse câteva simptome respiratorii. Gripă e acea afecțiune care prezintă câteva simptome respiratorii, plus acea senzație că te-a lovit trenul, dureri musculare, articulare, alterarea stării generale. De cealaltă parte, SARS-CoV-2 are o plajă de manifestări, începând de la forme foarte ușoare, trecând către forme medii spre foarte, foarte severe. SARS-CoV-2 poate îmbraca atât forma unei viroze cât și a unei gripe”, a declarat acesta la Digi 24.

Ce trebuie să facă o persoană care prezintă probleme respiratorii

Potrivit lui Gindrovel Dumitra, celor care prezintă simptome respiratorii li se recomandă să ia legătura cu medicul lor de familie.

”În momentul în care o persoană prezintă simptome respiratorii, trebuie să ia legătură cu medicul de familie și stabilită o conduită împreună cu acesta. E foarte posibil să fie nevoie doar de un tratament la domiciliu, iar medicul să indice o vizită la cabinet într-un interval programat sau testarea la domiciliu, iar după primirea rezultatului se reia această discuție. Dacă medicul de familie nu este disponibil în acel moment, atunci pot lua anumite simptomatice, precum aspirină, paracetamol, în cazul temperaturii, dar doar atât. Până când medicul răspunde solicitării, pacientul trebuie să consume multe lichide”, a mai spus medicul.



În ceea ce privește recomandarea de a lua suplimente alimentare și vitamine în acele perioade în care organismul nu e supus razelor solare, medicul susține că indicat este că în această perioada în care pot apărea virozele respiratorii să se consume vitamine pe cale naturală.



”Dacă vorbim despre prevenția infectării cu Covid, nu există metode care să prevină, dar noi recomandăm ferm consumul de vitamine din fructe sau legume, de exemplu. Orice persoană, mai ales vârstnicii pot să consume Vitamina C și alimente bogate în Vitamina C. Aceeași recomandare o facem și pentru pacienții cu boli cronice. În plus, pentru a preveni infectarea cu Covid-19 în această perioadă oamenii trebuie să nu creeze aglomerații, să nu se întâlnească cu pacienți cu boli cronice sau cu cei cu boli respiratorii. E foarte important acest lucru, persoanele cu boli cronice reprezintă una dintre grupele de risc”, a conchis medicul.

Editor : Alexandra Andronie