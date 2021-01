Ce spune Nicușor Dan despre relaxarea restricțiilor în Capitală

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, este de părere că mai trebuie așteptat câteva zile, pentru a vedea dacă se menține scăderea cazurilor de COVID-19 în București, înainte de a lua o eventuală decizie de relaxare a restricţiilor, relatează Agerpres.

„În primul rând, trebuie să salutăm această scădere, sunt nişte cifre pe care mă uit în fiecare dimineaţă, suntem la sub 3, am fost la 7 în urmă cu o lună şi jumătate. Vă spun sincer că la începutul mandatului am fost extrem, extrem de îngrijorat. Când am început mandatul, la sfârşit de octombrie, eram pe o pantă ascendentă şi chiar mi-a fost frică de unde am putea să ajungem. Purtarea măştii şi atitudinea bucureştenilor ne-au ajutat să ajungem aici. O să fie o discuţie în Comitetul municipal pe situaţia asta şi o să vedeţi decizia pe care o să o luăm. Să mai aşteptăm câteva zile, ca să vedem că această situaţie se stabilizează. Aşa, pe cifre, am fost la 1.000 pe zi, am fost la 2.000 pe zi şi acum pare că suntem undeva la 200-300-400 pe zi”, a declarat edilul la RFI.

Prefectul Bucureştiului, Traian Berbeceanu, a declarat, miercuri seara, într-o intervenţie telefonică la Digi24, că la sfârşitul acestei săptămâni ar putea fi convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Bucureşti, care să ia în discuţie adoptarea unei hotărâri prin care să fie relaxate măsurile sanitare în Capitală.

„Este îmbucurător faptul că azi (miercuri - n.r.) am avut un indice de incidenţă de 2,96 la mie. Într-un interval următor de 48 de ore vom monitoriza indicele de incidenţă, gradul de infectare, şi în situaţia fericită, pe care ne-o dorim şi noi, că şi mâine (joi - n.r.) şi poimâine (vineri - n.r.), incidenţa va fi sub 3 la mie, poimâine (sâmbătă -n.r.) vom convoca Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă şi vom propune adoptarea unei hotărâri prin care să relaxăm o parte din măsurile aflate în vigoare la acest moment, atât cât reglementările legale ne permit”, a spus Berbeceanu.

Potrivit prefectului, ar fi vorba despre permiterea funcţionarii cu o capacitate de maxim 30% a instituţiilor/sălilor de spectacol, teatrelor şi cinematografelor, redeschiderea activităţilor la interior a restaurantelor, barurilor, cafenelelor etc., în limita a maxim 30% din capacitatea unităţii, precum şi permiterea activităţilor cu publicul, până în limita a 30% a spaţiului destinat, a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc.

Editor : A.A.