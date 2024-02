Ce spune Nicușor Dan despre vila din Aviatorilor pregătită pentru Iohannis: Colegii mei au verificat proiectul şi eu l-am semnat

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat referitor la vila de pe Bd. Aviatorilor 86, despre care Recorder.ro a scris că ar fi pregătită pentru Klaus Iohannis după terminarea mandatului, că a emis autorizaţia de construire după ce a verificat că lucrările sunt exclusiv interioare, „mai puţin o scară exterioară care nu se vede din stradă”. „Colegii mei au verificat şi eu am semnat”.

„Această clădire face parte dintr-o zona construită protejată. Competenţele de emitere a autorizaţiilor de construire sunt împărţite în Bucureşti, conform legii, între primarul municipiului şi primarii de sector. Primarul municipiului emite autorizaţiile în zonele construite protejate şi pe monumentele istorice care nu sunt în zonele protejate. Sunt câteva zeci. Deci noi dăm pe zone protejate. Am primit o cerere, aşa cum primim orice cereri de emitere de autorizaţie de construire. Am verificat că lucrările sunt exclusiv interioare, mai puţin, dacă nu mă înşel, o scară exterioară care nu se vede din stradă şi a fost un proiect pe care colegii mei l-au verificat şi pe care eu l-am semnat”, a declarat Nicuşor Dan miercuri, potrivit News.ro.

El a mai precizat că nu a dat nimănui planurile interioare ale clădirii.

„Legea pe chestiunea aceasta este foarte bună. Ea spune că este publică faţada, este public aşa-numitul plan de situaţie, adică cât din terenul respectiv este ocupat, şi mai sunt publici şi coeficienţii, de genul ce suprafaţă construită este, cât are subsolul, cât are suprateran. Încă de acum câteva luni am primit de la mai multe instituţii de presă solicitări cu privire la aceste informaţii, această autorizaţie. Am răspuns tuturor, conform legii. Le-am dat acele informaţii legale, adică faţada, ceilalţi coeficienţi. Nu am dat nimănui planurile interioare”, a mai spus primarul general.

Vila de 7 milioane euro

Administraţia Prezidenţială a transmis, marţi, într-un răspuns oficial, că nu există nicio solicitare din partea lui Klaus Iohannis sau a Administraţiei Prezidenţiale pentru atribuirea unei locuinţe de protocol şi a unui spaţiu pentru cabinet de lucru, ambele cu destinaţia de reşedinţă, după încetarea mandatului preşedintelui.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că nu știe pentru cine este pregătită clădirea și va cere Secretarului General al Guvernului toate informaţiile privind investiţia în vila de protocol din Aviatorilor.

Recorder.ro a publicat o investigație potrivit căreia pe Bulevardul Aviatorilor din Bucuresti se pregătește o vilă de protocol a RA-APPS pentru a deveni locuință individuală, destinatarul cel mai probabil urmând să fie Klaus Iohannis, după încheierea mandatului la Cotroceni.

Este vorba de lucrări de renovare estimate la 7 milioane de euro la o vilă de 1.200 mp care a fost, până nu demult, sediu de partid, într-una din zonele exclusiviste ale Capitalei.

Editor : B.P.