DOCUMENT. Ciucă a primit de trei ori sesizări de la CRJ despre ororile de la „azilele groazei” când era prim-ministru

Sesizări despre ororile de la „azilele groazei” din Voluntari au fost trimise inclusiv la prim-ministrul României, fără ca acest lucru să aibă vreo consecință până la izbucnirea scandalului declanșat de arestările din acest dosar. Centrul de Resurse Juridice a transmis pe 1 martie un memoriu la Cancelaria prim-ministrului, în care sesiza abuzurile din aceste cămine și îi cerea premierului - Nicolae Ciucă la acea dată - să preia coordonarea acțiunilor de control la aceste cămine. Sesizările au rămas fără răspuns.

În preambulul sesizării trimise prim-ministrului, Centrul de Resurse Juridice face trimitere la propriile rapoarte „din judeţul Ilfov care vin în completarea sutelor de sesizări adresate autorităţilor publice şi instanţelor de judecată în ultimele două decenii, încălcări grave ale drepturilor omului în aceste instituţii privative, respectiv:

la data de 7 septembrie 2022 - la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sfântul Gabriel cel Viteaz” - Voluntari, jud. Ilfov;

la data de 7 septembrie 2022 și respectiv 1 noiembrie 2022 la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Armonia” - Afumați, jud. Ilfov;

perioada septembrie – noiembrie 2022 la Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente „Casa Cora” - Voluntari, jud. Ilfov;

În urma cărora au fost întomcite mai multe Rapoarte de monitorizare în care au fost cuprinse o serie de nereguli și încălcări ale drepturilor persoanelor cu dizabilități costatate la fața locului”.

Sesizarea CRJ adresată prim-ministrului poate fi citită integral aici:

Sesizare-CRJ-PM

Mai mult, CRJ arată în document că au fost sesizate „toate instituțiile implicate sau cu competența în materie”: Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Ilfov, DGASPC Sector 3 în privința ororilor descoperite la căminele de bătrâni.

„Deși termenul legal a expirat, fie nu am recepționat niciun fel de răspuns, fie răspunsurile recepționate au fost întru totul evazive, superficiale sau neîntemeiate, relevând situații diametral opuse față de cele constatate de echipa CRJ la fața locului. Precizăm că am depus și plângeri penale cu privire la aspectele constatate, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea”, se mai precizează în sesizare.

Prin urmare, CRJ i-a solicitat premierului să preia el coordonarea anchetei privind căminele de bătrâni.

„Solicităm să preluați coordonarea demersurilor demarate de către CRJ așa cum acestea au fost anterior enumerate, în contextul în care nu am identificat un alt for superior care să îşi asume coordonarea unei comisii care să cerceteze şi să corecteze cauzele instituţionale de la nivel central şi local care de peste două decenii favorizează apariţia abuzurilor în instituțiile sesizate în speță, şi lasă fără apărare zeci de mii de persoane cu dizabilităţi, minori, adulţi şi vârstnici”, au cerut reprezentanții CRJ în sesizare

Centrul de Resurse Juridice i-a mai cerut premierului să constate „existența unei reale diferențe de forțe între instituțiile obligate să ia măsuri în ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități și instituția desemnată în calitate de Mecanism de coordonare și control” și să dispună măsuri „pentru remedierea unei asemenea situații cu totul absurde”.

Sesizarea, datată 28 februarie, a fost trimisă pe 1 martie la Cancelaria premierului și către consilierul de stat Mădălina Turza, potrivit unor surse guvernamentale.

După ce nu a primit răspuns timp de mai bine de o lună, Centrul de Resurse Juridice a revenit cu aceeași sesizare pe 10 aprilie și pe 11 aprilie, când a fost trimisă către aceiași destinatari, potrivit surselor citate.

După izbucnirea scandalului, fostul premier Nicolae Ciucă a negat că ar fi știut ceva abuzurile care se petreceau la azilele de bătrâni.

„Știți foarte bine activitatea mea. De fiecare dată când am avut astfel de informări sau sesizări am luat măsuri în consecință. Ca atare, nu am avut astfel de informări și sunt convins că indiferent de ce instituție a fost vorba, indiferent de ce nivel de conducere ar fi fost vorba, și atunci și acum, măsurile trebuie să fie aceleași”, declara Nicolae Ciucă pe 10 iulie, după izbucnirea scandalului.

Până la publicarea acestui material, fostul consilier de stat al premierului Nicolae Ciucă, Mădălina Turza, nu a răspuns cu un punct de vedere solicitat. Digi24.ro îl va publica atunci când acesta va fi primit.