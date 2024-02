Ciucă spune că vinul băut cu Ostahie era românesc și neagă că a costat 3.000 de euro: „Nici nu știam că există unul așa scump”

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat miercuri seară, la Antena 3, referitor la vinul pe care l-a băut cu omul de afaceri Dan Ostahie, că a fost unul românesc și că nu a costat 3.000 de euro, așa cum s-a vehiculat în spațiul public.

„Este, probabil, momentul să lămurim un fake-news grosolan, în primul rând că nu știu dacă pe mine m-a văzut lumea frecventând des restaurante. A fost o discuție pe care am avut-o cu un om de afaceri, iar vinul acela vă pot spune cu toată responsabilitatea că a fost unul românesc. Eu acum am aflat că există vin atât de scump. Când am auzit că există o sticlă de vin care costă atât de mulți bani m-am gândit la cât de prețios ar putea să fie vinul de acasă, de la mama”, a explicat Nicolae Ciucă.

Totodată, a subliniat faptul că nu știa și n-a crezut vreodată că un vin ar putea costa 3.000 de euro.

„Pe cuvânt de onoare că n-am știut, n-am crezut și nici acum nu îmi vine să cred că există vin la o asemenea valoare. Sticla pe care am băut-o costa undeva la 370 de lei. Era vin de Recaș”, a mai adăugat liderul PNL.

De asemenea, a mai dezvăluit că nu s-a văzut doar cu Dan Ostahie, ci că s-a întâlnit și cu alți oameni de afaceri.

Zilele trecute, Nicolae Ciucă a fost surprins într-un restaurant alături de Dan Ostahie, fapt care a dus la un scenariu vehiculat în spațiul public, potrivit căruia omul de afaceri ar putea intra în politică și că ar putea fi chiar candidat al Coaliției la Primăria Capitalei.

Marți, Ciucă a spus despre Ostahie că este un antreprenor de succes şi dacă va dori să facă pasul spre politică va fi foarte bine. El a precizat că nu i-a propus să fie candidat al Coaliţiei la Primăria Generală, ci să fie consultat dacă poate fi sondat.

