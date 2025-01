CNA cere protejarea jurnaliștilor, după incidentele de la mitingul pro-Georgescu. „Acest tip de comportament va continua”

Valentin Jucan, vicepreședintele CNA, cere o mai bună protejare a jurnaliștilor de către autorități, după ce la protestul susținătorilor lui Călin Georgescu au fost mai multe episoade de violență la adresa echipelor de jurnaliști care relatau de la eveniment. Jucan a spus la Digi24 că a sesizat Ministerul de Interne și a avertizat că se dorește „demolarea și distrugerea valorilor libertății și a democrației”.

„Noi, ca autoritate, am sesizat deja Ministerul de Interne atât în privința acestui tip de manifestări. Deci, noi am am făcut ceea ce trebuia să facem din punct de vedere legal către Ministerul de Interne, însă este foarte important în acest moment ca Ministerul de Interne să ne comunice și să ne spună concret ce anume plănuiește să facă în privința prevenției”, a spus Jucan.

„Am văzut în imaginile dumneavoastră că a existat o reacție promptă a jandarmilor, dar cred că se putea face mai mult și considerăm că Ministerul de Interne ar trebui în acest moment să cheme la consultări reprezentanții televiziunilor și a mass-media în general, fiindcă este foarte clar că cel puțin până la alegerile prezidențiale, acest tip de comportament public și acest aceste adunări publice legale sau nelegale vor continua, iar jurnaliștii, pentru că trebuie să își ducă la îndeplinire actul jurnalistic, vor trebui să să fie prezenți și să transmită de la fața locului.

Dacă în continuare aceste acțiuni vor vor avea faze agravante și dacă în continuare vom vedea ceea ce s-a întâmplat și astăzi, fără ca jurnaliștii să fie cu adevărat protejați fizic, lucrurile vor ajunge într-un punct în care mă tem că nu vom mai discuta despre o bună comunicare și despre o normalitate. Deja nu suntem într-o normalitate”, a adăugat el.

„Este foarte grav ceea ce se întâmplă și îmi este foarte greu, ca reprezentant al autorității, la fel ca altor membri CNA, să putem să acceptăm și să înțelegem că libertatea de exprimare a celor care sunt acolo trebuie protejată, dar și libertatea de exprimare a jurnaliștilor prezenți acolo. Or, noi suntem în acest moment într-un conflict între cele două libertăți. Nu se poate așa ceva. În momentul în care drepturile și libertățile garantate de Constituție sunt folosite împotriva democrației însăși, avem o foarte mare problemă în societate și avem o foarte mare problemă în ceea ce privește încrederea în în aceste principii”, a subliniat oficialul.

„Eu cred că exact acest lucru se se urmărește, demolarea și distrugerea valorilor libertății și a democrației, dincolo de jurnaliști și dincolo de libertatea de exprimare în sine. Trebuie să ne adresăm din nou Ministerului de Interne și să propunem ca ministerul să aibă o întâlnire cu reprezentanții mass-media și să ajungă clar la niște măsuri concrete”, a continuat Jucan.

El mai spune că „libertatea de exprimare are totuși niște limite și atunci când se transformă în violență - în violență verbală, dar mai ales în violență fizică”.

„Nu mai discutăm despre niște principii democratice, ci discutăm și trebuie să analizăm o o decadență și o o prăbușire a înțelesului corect al democrației. Noi încă suntem în în faza de construcția a democrației. De aceea efortul nostru de a ne proteja democrația este cu atât mai important. Ori tocmai, atacând presa sau o parte a presei punându-se împotriva unei alte părți a presei este un act de suicid”, a conchis oficialul CNA.

Editor : M.B.