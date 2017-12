Meteorologii au emis luni avertizări cod galben de vânt puternic pentru zona de munte a mai multor județe, valabil până la prânz. De asemenea, în alte județe este semnalată ceața.

Foto: Shutterstock

În zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Buzău, Prahova, Argeş şi Dâmboviţa, vântul va avea intensificări ce vor depăşi la rafală 60-70 de kilometri pe oră, iar la peste 1.700 de metri altitudine, va sufla cu peste 90-100 de kilometri pe oră.

Avertizarea cod galben este valabilă pentru Caraş-Severin până la ora 12.00, iar pentru Buzău, Prahova, Argeş şi Dâmboviţa până la ora 14.00.

Potrivit ANM, judeţul Caraş-Severin a intrat la ora 8.00 sub cod galben de ceaţă, valabil până la ora 11.00, în timp ce judeţele Cluj şi Sălaj vor rămâne sub avertizare până la ora 12.00. Ceaţa va determina scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50.

Pentru zona de munte a judeţului Mureş, meteorologii au emis o avertizare cod galben de precipitaţii care vor favoriza depunerea de polei, valabilă în intervalul 8.50 – 11.00.

Sursa: News.ro