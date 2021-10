CTP: Această moțiune nu aduce nimic pentru români/ Câștigă PSD, care trece drept cel care a dat jos guvernul condus de „odiosul” Cîțu

Făcând o radiografie a zilei în care a fost votată moțiunea împotriva Guvernului Cîțu, gazetarul Cristian Tudor Popescu spune că demiterea nu aduce nimic pentru cetățenii acestei țări, pentru „guvernați”, mult mai apăsați zilele acestea de prețurile la electricitate și gaz. În plan politic, după această zi marii câștigători sunt cei din PSD, în timp ce PNL a pierdut pe toate planurile, spune el. De asemenea, gazetarul spune care ar putea fi variantele pe care va merge Klaus Iohannis în continuare.

„Cifra este 281 - voturi cu care această moțiune a trecut și Guvernul a fost demis. Întrebarea care cred eu că trebuie pusă este: această cifră la ce folosește guvernaților? Guvernul a căzut cu cifra asta, dar guvernații câștigă ceva? 281 de voturi, poate să facă această cifră ceva împotriva altor cifre cum sunt prețurile de astăzi la electricitate și gaz și cum vor fi prețurile de mâine la electricitate și gaz? Poate să facă acest 281 ceva împotriva celor 15.000 de infectări care s-au înregistrat astăzi? Sau numărului înfiorător de oameni aflați în ATI și cei care mor în fiecare zi? Nu poate! Deci, din punctul de vedere al populației, al românilor, această moțiune nu aduce nimic. Aduce, în schimb, partidelor parlamentare. Unele câștigă, altele pierd. Câștigătorii clari ai acestei moțiuni de cenzură și a tot ceea ce s-a întâmplat sunt PSD. Ei au depus moțiunea, în trena lor au venit USR și AUR, PSD trece drept cel care a dat jos guvernul condus de „odiosul” Cîțu, pentru că ura la adresa persoanei Florin Cîțu, antipatia față de el, a atins niște cote comparabile cu cele din cazul Dragnea, în 2019, la începutul anului. Deci, PSD câștigă clar, câștigă, de asemenea, AUR, care se lipește și el în imagine la ideea de a fi dat jos Guvernul Cîțu - noi am inițiat operațiunea, am depus prima moțiune - câștigă AUR care a avut prim-planul în tot acest timp, câștigă și UDMR, prin discursul președintelui Kelemen Hunor, de departe cel mai bun discurs, excepțional în raport cu bâlciul dezgustător al Congresului PNL de la Romexpo... A transmis către electorat, și numai către cel maghiar, imaginea seriozității și a preocupării. A arătat ca partidul cel mai preocupat de ce fac românii, nu de ce se votează la Romexpo, în Casa Poporului sau mai știu eu unde”, a declarat la Digi24 Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul spune că PNL este perdantul acestei zile, după ce a avut o vară plină de eșecuri care a culminat cu un „congres de tristă amintire”.

„Am terminat cu câștigătorii... cine pierde? Pierzătorul principal este PNL-ul. PNL nu pierde numai cu ocazia acestei moțiuni de cenzură, deși cifra asta - 281 - spune ceva oricărui simplu cetățean. Domnule, a fost demis cu un scor zdrobitor. Nu mai contează cine, ce a votat, cine n-a votat, 281 e un scor zdrobitor. PNL-ul pierde, de altfel, în întreaga vară a pierdut, a pierdut masiv în imagine la congresul de tristă amintire și pierd, de asemenea, și USR PLUS, care s-au mânjit cuplându-se de pomană cu AUR, degeaba, pentru că acea moțiune nici nu a ajuns să fie luată în discuție, și, de asemenea, pierd pentru că acum, după discursul domnului Grindeanu din Parlament și după ce scrie în moțiunea de cenzură a PSD-ului, USR PLUS a afirmat în fața unei țări întregi: da, suntem incompetenți, da, suntem niște ticăloși, da, am guvernat prin miniștrii noștri împotriva românilor”, spune gazetarul.

El crede că, după ultimele evenimente, Ludovic Orban nu mai are niciun viitor politic:

„Ludovic Orban, după părerea mea, nu mai are niciun viitor politic, indiferent ce se va întâmpla cu Cîțu. Domnul Orban n-are cum să mai obțină ceva funcții acum, pentru că Klaus Iohannis nu-l va mai numi în nimic, el nu mai este președinte al partidului, nu va mai fi nici președintele Camerei Deputaților... Ce să facă? Să-și facă un partid separat? Este încheiată traiectoria politică la nivel înalt a domnului Orban.”

Cristian Tudor Popescu crede că ceea ce se va întâmpla în continuare depinde de președintele Iohannis și de înțelegerile făcute anterior.

„Odată guvernul Cîțu picat, totul depinde de ceea ce va face Klaus Iohannis. Dacă ne gândim logic, atunci când a început toată această desfășurare prin demiterea lui Stelian Ion de către Florin Cîțu, e de crezut că și-au făcut socotelile cei care au generat-o. În primul rând, președintele Klaus Iohannis. Ce se va întâmpla în continuare? Toți pașii de până acum erau previzibili, era previzibil că va fi ales Florin Cîțu la partid, era previzibil că apoi va fi moțiune de cenzură și va pica Guvernul, deci, are soluțiile pregătite. Ele pot fi două, depinde cum s-a înțeles Klaus Iohannis cu Cîțu: sau încearcă să-l susțină pe Cîțu prin orice mijloace, să rămână în continuare premier, chiar și cu un guvern minoritar, numindu-l încă o dată, folosind tot ce se poate pentru a-l menține în fruntea guvernului, sau, dacă înțelegerea a fost alta, să numească un alt ministru din partea PNL, domnului Cîțu oferindui-se un alt post mare în compensație... după părerea mea, prima variantă este mai probabilă. Cea de-a doua ar fi. însă, cea mai puțin rea pentru țară, care are nevoie foarte repede de un guvern stabil”, a concluzionat gazetarul.

Editor : D.C.