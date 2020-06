CTP, despre „dezvăluirile lui T. Toader” și replicile consilierei lui Dăncilă și Dragnea: De ce a venit Toader să ne spună astea acum?

Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 declarațiile fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, „Mătreață cu față”, cum îi spune gazetarul, și explică de ce îl numește așa. CTP aduce în prim plan și „dezvăluirile” doamnei Anca Alexandrescu, fostă consilieră a premierului Dăncilă și a fostului șef al PSD - Liviu Dragnea. Citiți o analiză pertinentă a gazetarului despre războiul politic pentru putere dintre taberele formate în sânul PSD.

Cristian Tudor Popescu: Domnul acesta, pe care l-am numit „Mătreață cu față”, domnul Tudorel Toader, și o să explic de ce, a venit după un an. Un an de când a fost „priponit” Dragnea. După un an, apare acest domn și ne spune cum „l-a presat” pe el Dragnea, cum „i-a pus genunchiul Dragnea genunchiul pe gât”, așa ne spune, să dea ordonanța de urgență cu amnistia și grațierea, și el „Nu și nu!”. A rezistat „eroul”.

Atunci când zice că s-a întâmplat asta, domnul acesta nu și-a dat demisia și nu a ieșit la TV, așa cum a ieșit acum, să spună „Îmi dau demisia din pricina presiunilor inimaginabile care se exercită nu numai asupra mea, ci și asupra Justiției din această țară pe care o reprezint!”. Spunea: „N-am nicio problemă, discutăm. Suntem mai multe centre de gândire” spunea domnul Toader.

Demisia nu și-a dat-o. A fost dat afară. Și a tăcut mâlc. Nu a spus un cuvințel, dintre cele pe care le spune acum.

Ce spune fosta consilieră a premierului Dăncilă, și a președintelui PSD Liviu Dragnea, doamna Alexandrescu.

Doamna Anca Alexandrescu, spune așa: „A venit domnul Tudorel Toader să arate cum a luptat el, cum protejează legile Justiției”, dar a uitat niște lucruri...

Întrebarea e simplă: De ce a venit acum să ne spună astea domnul Tudorel Toader?

De pildă: „Vacanța petrecută la Neptun de domnul Tudorel Toader împreună cu familia și cu domnul Dragnea”. La Ceaușescu, la vila de la Neptun. „Cu genunchiul pe gât” s-a dus la Neptun. „Rugăminți fierbinți” între 2017 și 2019, ca domnul Dragnea „să facă să fie numită tovarășa sa” Marieta Safta, judecător CCR. „OUG cu dedicație” dat de acest domn (T. Toader – n.red.), spune doamna Anca Alexandrescu, nu lumea rea – eu, care îl fac „Mătreață cu față”.

„OUG cu dedicație” prin care fiul lui a devenit asistent universitar fără concurs. Fiul lui Toader. „Ordin de ministru prin care el însuși se făcea notar”, și, în sfârșit, doamna, actualmente jurnalistă – Anca Alexandrescu – spune: „Jignirile inacceptabile ale lui Toader la adresa jurnaliștilor”.

Iată cum arată insul ăsta. În primul rând de ce i-a spus „Mătreață cu față”? Pentru că de mătreață scapi foarte greu. Ați văzut ce greu e când ai mătreață? Bine, eu nu mai am probleme. Când ai mătreață trebuie să folosești tot felul de loțiuni, masaje speciale.

Unii ar putea să mai facă un scenariu. Sunt scenariști mulți. Ar putea să spună: „Domne, e o înțelegere” - mai ales că a apărut împreună cu Dăncilă, despre care nu vreau să comentez nimic -, a apărut împreună cu ea, a apărut acum ca să dea în tabăra Dragnea din partid.

