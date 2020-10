CTP, despre tinerii care l-au votat pe Piedone: „Nu știam asta, e înspăimântător”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a spus vineri seară, la comemorarea a cinci ani de la incendiul din Colectiv, în urma căruia au murit 65 e oameni, că i se pare „înspăimântător” faptul că 41% dintre votanții lui Cristian Popescu Piedone, care a câștigat alegerile la sectorul 5, fac parte din intervalul de vârstă 18-35 de ani. În urmă cu cinci ani, el era primar în sectorul 4, unde a avut loc tragedia. În primă instanță, Piedone a fost condamnat la 8 ani şi 6 luni închisoare cu executare.

„Nimeni nu a suferit nicio pedeapsă pentru ce s-a întâmplat atunci. Ceea ce înseamnă nu numai că respectivii se pot considera nevinovați. Nu? Atâta vreme cât nu sunt condamnați definitiv, dom'le... noi suntem nevinovați. Dar și ce s-a întâmplat acolo nu este arătat în adevărata lui natură. Dacă s-ar fi dat niște sentințe cu justificări judecătorești, în care să se explice de ce s-a dat sentința respectivă, dacă am fi avut aceste condamnări, atunci ar fi mai puțini cei care să spună că a fost o reuniune satanistă, că a fost focul pus de la Bruxelles ca să-l dea jos pe Ponta și alte teorii de soiul aceasta. Pentru că nu s-a făcut asta, în continuare circulă așa ceva și s-a întâmplat ceva în acest al cincilea an, a fost ales acel Popescu Piedone la sectorul 5. Din păcate, n-am niște date, dar cred că nu doar cei din sectorul 5 care l-au votat pe Piedone, nu doar acelora puțin le pasă de cei care au murit în Colectiv. Mai sunt și în alte sectoare ale Bucureștiului și în alte orașe din țară inși care n-au nicio treabă - Au murit niște unii pe acolo, niște rockări... Și ce dacă au murit? Eu am treabă, probleme cu slujba, cu impozitul, cu pensia. Ce mă interesează pe mine că au murit unii acolo, acum cinci ani? - și care probabil că fiecare și-ar vota Piedonele lui”, a spus Cristian Tudor Popescu, vineri seară, la emisiunea „În fața ta”.

În continuare, moderatorul Claudiu Pândaru a adus în discuție un sondaj IRES, făcut în septembrie 2020, care arată profilul votanților pe fiecare candidat în parte, în sectorul 5. Astfel, 41% dintre alegătorii lui Cristian Popescu Piedone au între 18 și 35 ani, iar 30% între 36 și 50 de ani.

Astfel, el a obținut cel mai mare procent de tineri dintre toți candidații, următorul fiind Cristian Băcanu, care a luat 31% dintre voturi pe segmentul de vârstă 18-35.

„Nu știam asta, e înspăimântător. Nu știam această cifră, știam doar distribuția în sector”, a răspuns Cristian Tudor Popescu.

„Am același sentiment pe care l-am încercat în anul 2000, când am văzut cu coada ochiului demograficele de la Vadim Tudor și era votat de tineri, din mediul urban, din Timișoara, din Cluj, din București, era votat acel ins. Acum am același sentiment, niște tineri l-au votat pe Piedone. Unor tineri nu le-a păsat de faptul că unii ca ei, nu cu mult diferiți - nu erau niște bogătași, niște bătrâni corporatiști - erau niște tineri la fel ca și ei și puțin le pasă. Chiar dacă va fi condamnat, rămâne acest vot, acest vot rușinos. Pentru întreaga Românie, nu numai pentru sectorul 5. Condamnarea nu poate spăla asta”, a mai spus gazetarul.

Referitor la infecțiile nosocomiale, Cristian Tudor Popescu a spus că „imediat mi-a venit în minte un nume: Raed Arafat!”

„Îl aveți astă seară invitat? Nu este, e o decizie înțeleaptă. În această pandemie și-a făcut meseria cu profesionalism și fără să amestece politicul în acțiunile sale. Dar atunci, nu pot să nu-mi amintesc cum spunea: «infecții nosocomiale sunt și în spitalele din Occident». Nu pot să uit fraza asta, când au murit cu zile atâția, în spital. Au scăpat din Colectiv și au murit din pricina microbilor intraspitalicești”, a completat gazetarul.

Claudiu Pândaru l-a adus în discuție apoi pe fostul ministru al sănătății Nicolae Bănicioiu. „Domnul Bănicioiu a ajuns acum să fie cercetat penal nu pentru această afirmație... Avem de toate! Avem niște sute de mii de euro, eventual. Iată că este luat pentru trafic de influență, mită, nu pentru această afirmație criminală. Există o acțiune împotriva lui? În orice caz, nu s-a ajuns (la instanță)”, a spus Cristian Tudor Popescu.

„Aș putea să spun că acolo, deși a fost un accident îngrozitor, moartea acelor oameni nu a fost degeaba, pentru că de la Colectiv a pornit o undă de șoc în societatea românească. S-a manifestat atunci în cei 50.000 de oameni care au ieșit în Piața Victoriei și care, după ani și ani de letargie a societății civile, ieșeau în stradă în număr atât de mare care să manifesteze pentru ceva ce nu ținea de material. Nu era vorba de salarii, de pensii, de drepturi, nici măcar de Roșia Montană, de dinainte. Toate astea sunt chestiuni materiale, era ceva ce nu se gustă, nu se pipăie. Acela a fost momentul în care a început schimbarea, care s-a repercutat apoi în 2017, în cei 600.000 de oameni ieșiți în stradă împotriva OUG 13, s-a dus în 10 august 2018, s-a dus în alegerile europarlamentare și în prezidențialele din 2019. Acum însă, la alegerile locale, valul a început să se stingă. Nu pot să interpretez altfel alegerea lui Popescu Piedone, decât că acest val a început să se stingă. Dacă e să ne luăm după standardele consecvenței și rezistenței românești, cinci ani e chiar mult”, a subliniat gazetarul.

Editor : George Costita