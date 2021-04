CTP, după tragedia de la Babeș: Ce înseamnă că domnul Voiculescu nu e diamant, dar nu avem altul? Înseamnă că e prost, dar e al nostru

Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre tragedia petrecută luni la Spitalul Victor Babeș din Capitală, în urma căreia au murit trei pacienți. Gazetarul spune că nu este vorba doar despre un eveniment tragic, întrucât că nu e primul de acest fel, ci vine după cele petrecute la Piatra Neamț, la Balș și mai recent la Spitalul Foișor. "Dacă nu ar fi fost tot acest trecut al evenimentului din această seară (luni - n.r.), el ar fi fost un eveniment tragic, un eveniment care ar fi întristat pe mult mai mulți decât pe apropiații celor care au murit, dar ar fi fost doar atât, dacă se poate spune doar atât, un eveniment tragic. Nu poate fi așa din pricina acestei serii care duce la ceva ce numeam cu mai bine de 20 de ani în urmă disoluția autorității", susține CTP, care a comentat și acțiunile din ultima perioadă ale Ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, dar și ale coaliției de guvernare.

Cristian Tudor Popescu: Dacă ceea ce am văzut în această seară ar fi fost primul eveniment de felul acesta, dacă nu ar fi avut înainte tot ceea ce ați enumerat, Piatra Neamț, Balș, Foișor și altele și toate ciocnirile, cât se poate de vizibile pentru opinia publică din coaliția aflată la Guvernare, toate aceste hărțuieli care n-au legatură cu lucrul în slujba cetățenilor, dacă nu ar fi fost tot acest trecut al evenimentului din această seară, el ar fi fost un eveniment tragic, un eveniment care ar fi întristat pe mult mai mulți decât pe apropiații celor care au murit, dar ar fi fost doar atât, dacă se poate spune doar atât, un eveniment tragic.

Nu poate fi așa din pricina acestei serii care duce la ceva ce numeam cu mai bine de 20 de ani disoluția autorității. Ceea ce e groaznic e că astăzi nu pot să folosesc alte cuvinte după 20 și ceva de ani decât aceleași, disoluția autorității.

CTP: Domnule Cîțu, vor plăti cum plătesc și cei din cazul Foișor? Acolo cine plătește, avem vreun vinovat? Nimeni.

E vorba de percepția oamenilor, de încrederea oamenilor, de siguranța lor că cei aflați în funcție, că cei care au putere de decizie acționează rațional, acționează competent, acționează cooperant, sincron în favoarea cetățenilor. Această încredere se prăbușește în clipa de față. Acest fenomen poate fi numit disoluția autorității și un element determinant, esențial este absența vinovaților.

Spunea premierul Cîțu, a ieșit la 23 să ne spună că ancheta va stabili cine sunt vinovații și ei vor plăti. Da, domnul Cîțu, vor plăti cum plătesc și cei din cazul Foișor? Acolo cine plătește, avem vreun vinovat? Nimeni. De ce? Din pricina îmbârligării cozilor partidelor din Coaliție, care nu cedează niciunul.

CTP: Ce înseamnă că domnul Voiculescu nu e diamant, dar nu avem altul mai bun? Înseamnă că e prost, dar e prostul nostru

Îl avem pe Voiculescu, care nu e diamant, spune domnul Barna, dar e prost. Adică ce înseamnă că nu e diamant, dar nu avem altul mai bun? Înseamnă că e prost, dar e prostul nostru. Și nu permitem, pentru că noi suntem USR-Plus și nu permitem să-l dați jos. Este și ilogic ce a spus domnul Barna, e profund ilogic. A spus că deși nu e diamant domnul Voiculescu, noi nu avem altă soluție mai bună. Care noi?

USR Plus? Păi dacă USR Plus nu găsește în rândurile sale, ale membrilor, simpatizanților săi, nu găsește pe nimeni mai bun decât Voiculescu, ce împiedică USR Plus să ia un medic valoros din țara asta, un cadru universitar, o persoană mai presus de orice suspiciune în ce privește integritatea și competența și să o pună în această funcție în folosul cetățenilor, girată și sprijinită de USR Plus. E ilogic ce spune domnul Barna.

CTP: Domnul Arafat a fost coerent, documentat și a răspuns convingător la toate întrebările

Aceste lucruri se adaugă tragediei din seara aceasta. Domnul Arafat în apariția din această seară a fost coerent, documentat, a răspuns convingator la toate întrebările, eu nu am sesizat niște încercări de a astupa ceva, de a fenta, de a încerca să deruteze jurnaliștii, nu, a răspuns corect și documentat.

Dacă domnul Voiculescu ar fi fost lângă domnul Arafat cred că ar fi fost foarte rău, pentru că în primul rând nu avea ce să spună despre această situație, nu are competența necesară nici pe departe de a vorbi documentat despre astfel de situații de urgență și 2, aparițiile domnului Voiculescu - discut exclusiv despre apariție, nu de conținut, aia e altă treabă, putem discuta - aparițiile domnului Voiculescu au fost toate catastrofale din punct de vedere al transmisiei de mesaje, a încrederii, încheind cu ultima în care se consulta cu consiliera, dacă dă bine cu mască sau fără mască. Deci mai bine că n-a fost acolo domnul Voiculescu.

Domnul Arafat a dat cât se putea da în această situație foarte gravă și foarte greu de justificat în condițiile actuale, pe care le-am descris. Mai mult nu cred că se putea face.

Editor : A.A.