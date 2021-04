CTP: „Eu n-am auzit de dreptul omului la restaurant!” Scenariul realist văzut de gazetar pentru revenirea la normalitate la 1 iunie

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a spus vineri seară, la emisiunea Cap limpede, cum vede el ca termenul de 1 iunie, înainte de premierul Florin Cîțu, să fie unul realist pentru revenirea la normalitate. Astfel, în condițiile în care acum există vaccinuri disponibile pentru toată lumea, iar timpul este suficient pentru vaccinare, după această dată, cine vrea să meargă la restaurant sau la plajă să prezinte certificatul de vaccinare: „Eu n-am auzit de dreptul omului la restaurant, la piscină, la plajă!”

Foarte bine ce aud că se face acum și se mobilizează forțe. Iată, această inițiativă, nu putea fi luată mai devreme? De ce a trebuit să stăm până acum, nu se putea într-un weekend, mai demult, să se facă asta? Sunt doze suficiente de mai bine de o lună de zile, de când a apărut fenomenul AstraZeneca. Nu se poate spune că frânarea dorinței oamenilor de a se vaccina are ca principală cauză chestiuni administrative, că n-ar fi bine organizată sau lipsa dozelor. Nu, lucrurile astea au funcționat bine. În clipa în care a apărut acel fenomen psiho-sociologic al acestui vaccin oamenii s-au retras. Era de înțeles. Însă, de ce nu s-a decretat un astfel de weekend cu o lună în urmă? Toată lumea se vaccinează potrivit programului, dar în weekendul acesta – așa cum avem black friday la cumpărături – în weekendul ăsta avem vaccin la liber. Nu s-a făcut asta.

Ce nu s-a făcut și asta e evident: între Ministerul Sănătății și Comitetul național pentru vaccinare cooperarea a tins spre zero. Aceste două entități n-au cooperat practic deloc. Din această pricină nu s-a făcut o propagandă – propaganda poate să fie și un lucru bun și util, termenul a fost folosit și de către mine, din păcate, în sens negativ. Vaccinul putea fi comunicat, putea fi explicat de la om la om. Asta e ce nu s-a făcut. Sigur că au ieșit medicii la televizor, în schimb e altceva când vine medicul de familie, pe care îl cunoști, te programează, îți explică cum e cu vaccinul, ce reacții ai putea să ai, la ce te ajută.

Am citit și eu o știre la Digi24, cum un medic dintr-o comună ieșeană – n-o să spun acum ce naționalitate are medicul respectiv, pentru că imediat se va face legătura cu Raed Arafat – dar acest medic a făcut lucrul acesta, și-a luat toți pacienții din parohie și a discutat cu ei și a reușit să obțină o rată de vaccinare foarte bună.

Preoții! Acum s-a gândit guvernarea să recurgă la preoți. Nu putea să recurgă mai devreme? De ce a trebuit să aștepte până acum? Preoții pot să aibă o influență mare asupra oamenilor, în zona rurală și nu numai. Ar face enorm, mai poate mult decât toți preoții de parohie, ar face Înalt Preafericitul dacă, nu dacă și-ar face o fereastră, ca domnul ministru Cîmpeanu, în stihar sau în sacos. E suficient să comunice: azi, dragi credincioși, m-am vaccinat, pentru că vaccinul e și el de la Dumnezeu. Dacă iese Patriarhul și face acest anunț, acesta ar fi un ajutor extraordinar dat campaniei de vaccinare.

Lucrurile acestea sunt bune, ce se face acum, întrebarea e de ce nu s-au făcut până acum. Încă o dată, nu puteau să vorbească din ianuarie cu primarii? N-au realizat că în chestiunea asta, care este totuși sensibilă, omului i se introduce ceva străin în organism, poate să fie anxios, poate să aibă suspiciuni. Aici e esențială comunicarea de la om la om. Au considerat că e suficientă comunicarea prin televizor. Eh, uite că nu! În momentul de față au la dispoziție patru tipuri de vaccin, deci nu se pune problema să fie cineva silit să se vaccineze cu unul în care nu are mare încredere.

Domnul Cîțu a dat termenul de 1 iunie pentru relaxare. Ăsta este un termen care a fost aruncat politic pentru a da un orizont cât de cât luminos pentru a câștiga simpatie din partea oamenilor. Este greu de crezut că până la 1 iunie se va realiza ce dorește domnul Cîțu. A înmuiat-o, da? E clar că nu se poate, a fost un heirupism luminos, însă ce se poate face? Cum poate fi valabil acest 1 iunie?

Acum suntem în situația în care oricine dorește poate să se vaccineze. Nici măcar nu mai așteaptă oamenii, cum am așteptat eu aiurea-n tramvai. Acum te vaccinezi imediat. Asta e foarte important, pentru că nu mai poți să spui ca acum două luni, că ți-ai făcut programare și nu te cheamă nimeni. Nu mai există această situație.

Până la 1 iunie, vaccinare cu toată lumea, cu preoții, cu profesorii, cu medicii de familie, pentru ca oamenii să se vaccineze. După 1 iunie, aș zice așa: cine dorește să meargă la restaurant, la cinema, la teatru, la sala de fitness, trebuie să fie vaccinat. Acesta nu este gest îndreptat împotriva drepturilor omului! Omul respectiv nu e legat și vaccinat, poate să se vaccineze, dar, la rândul lui, nu are dreptul să-mi interzică mie să mă duc la teatru pentru că el nu vrea să se vaccineze. Ăsta este principiul: libertatea ta trebuie să funcționeze, câtă vreme nu îmi reduce libertatea mea.

Era discriminatoriu când nu putea să se aplice asta. În aceste condiții de accesibilitate totală, într-o lună de zile, cine vrea să se vaccineze, se vaccinează. În acest sens se poate vorbi de 1 iunie.

După aceea, cu restricția asta. Eu n-am auzit de dreptul omului la restaurant! Am auzit de dreptul la muncă, la viață, la libertate, la educație, dar de dreptul omului la restaurant, la piscină, la plajă... Vedem cu plaja! E adevărată asta cu masca-n apă?! Asta e acuma, de 1 mai, de se duce lumea la mare. Sper că e produsul unei tulburări a creierilor cuiva asta cu masca în apă, la mare. Știți ce s-ar putea face? Să intre cu mască de scafandru! Nu să-și pună butelii de oxigen pe spate, nu, o mască simplă cu muștiuc și să înoate toți cu mască din aia, ce ziceți?

Certificatul de vaccinare! Uitați ce se întâmplă în țările din jur care impun aceste măsuri. Vrei să mergi în țări turistice, e dreptul dumitale, dar prezinți certificat de vaccinare. Nu nu vrei?! Te duci unde se poate, te duci la Căciulata, la izvorul numărul 4. Nu te mai duci în Grecia. Ca să fie clar, așa ar funcționa! Pentru HoReCa, foarte firesc. Până la 1 iunie menținem măsurile, se vaccinează cine dorește. După 1 iunie nu mai avem nici-o problemă cu HoReCa, cine vrea la restaurant vine și prezintă vaccinul.

