Oamenii dintr-un sat ieșean, convinși în număr mare să se vaccineze anti-COVID. Care este secretul medicului de origine siriană

Succesul campaniei de vaccinare în comunitățile rurale, unde interesul este mai scăzut, depinde foarte mult și de încrederea pe care o au oamenii în cadrele medicale. Un medic de familie, de origine siriană, care are cabinetul într-un sat din Iași, a reușit până acum să convingă mai bine de 35% dintre pacienți să se imunizeze. Cei mai mulți spun că erau reticenți la început. Dincolo de munca de convingere, medicul se ocupă și de programări pentru fiecare pacient în parte.

Mustafa Hamoud, medic de familie: „Mă bucur enorm când încerc să conving un pacient să facă vaccin. Asta înseamnă că câștigăm lupta împotriva coronavirusului și a bolii, în general.”

Mustafa Hamoud este medic de familie în Osoi de mai bine de 15 ani. S-a născut în Siria și a venit în România în anii 80 să învețe medicină. Apoi, a decis să rămână definitiv. Are 1.800 de pacienți în grijă și spune că e foarte fericit că a reușit să convingă pe mai bine de o treime dintre ei să se vaccineze împotriva COVID-19.

Mustafa Hamoud, medic de familie: „Când fac vizita la domiciliu explic oamenilor, mă întâlnesc cu oamenii pe stradă, prin sat, explic. Sunt care, mă rog, amână o săptămână, zece zile, pe urmă vin. Se aude că vecina a făcut vaccin, de ce să nu facă și dânsa!”

Ortansa Roman este una dintre pacientele doctorului Hamoud. În februarie s-a îmbolnăvit de COVID și spune că nu ar mai vrea să treacă prin așa ceva.

Ortansa Roman, localnică din Osoi: „Pe 3 martie am ieșit din carantină. După aceea domnul doctor a spus că după o lună de zile să mă vaccinez. Acum sâmbătă, m-am vaccinat cu primul vaccin.”

Femeia spune că a contat foarte mult și faptul că a primit o încurajare de la medicul de familie, în care are mare încredere.

Ortansa Roman, localnică din Osoi: „Ne-a învățat și ne-a sfătuit că e foarte bine să ne vaccinăm. Îmi era și mie într-un timp frică, dar după aceea mi-am luat inima în dinți și nu mi-am mai făcut probleme.”

În Osoi, pe oricare uliță mergi, dai de cineva cu o poveste asemănătoare. Toți spun că au luat decizia de a se vaccina și au renunțat la temeri abia după ce au discutat cu medicul de familie.

Localnică: „Prima dată nu am fost de acord și după aceea, luând medicamente de la dispensar și medicul ce-a zis, a insistat la mine ca să-l fac.”

Localnic: „Cum s-a auzit că a venit în țară vaccinul, am plecat. M-am dus la doctor și doctorul mi-a zis: fii atent că te programez. Pe data de, te duci.”

Localnică: „Zic: domnu' doctor, dar am diabetul asta, nu afectează? Nu afectează, zice! Eu m-am convins din prima. M-a programat, pe 15 martie am făcut primul și pe 5 aprilie am făcut rapelul.”

Doctorul Mustafa Hamoud spune că în comunitățile rurale nu e suficient sa faci campanie de informare. Oamenii trebuie ajutați să ajungă să se imunizeze.

Mustafa Hamoud, medic de familie: „Am avut noroc ca pe lângă satul nostru aici este un centru, aproape de sat și am încercat să-i programez, eu personal îi programez pe platforma, le dau recipisă. Îi urmăresc după vaccin, dacă e vreo problemă.”

În Iași au fost vaccinate până acum aproape 190.000 de persoane, ceea ce înseamnă 20% din populația județului. Aproximativ 75.000 au primit ambele doze de vaccin.

