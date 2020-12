Cum a arătat minivacanța românilor în pandemie. La munte, jandarmii au urmărit ca oamenii să poarte masca: "Am făcut și noi o poză"

A fost agitație în minivacanța de 1 Decembrie în stațiunile de pe Valea Prahovei, care sunt și azi în mare parte ocupate. Mulți turiști și-au prelungit șederea după ziua națională, chiar și în Predeal, localitate aflată în scenariul roșu. Românii s-au adaptat restricțiilor impuse de pandemie și au petrecut timpul în aer liber, deși în unele stațiuni pârtiile au rămas închise.

Deși mai puțini decât în alți ani, românii nu au renunțat la excursiile din vacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Unii dintre ei s-au relaxat în apele termale din Băile Felix. Cei mai mulţi au mers în stațiunile de la munte. Iar de Ziua Națională, toți turiștii i-au dorit României să se facă bine: "La mulți ani, România! La mulți ani, Romani, oriunde v-ați afla și sa ne revedem cu toții cu bine, toate cele bune!"

De ziua naţională, s-a deschis şi domeniul schiabil din Rânca, judeţul Gorj, acolo unde jandarmii au vegheat la respectarea regulilor sanitare și a purtării măștii.

" - O să vă rog să puneţi masca.

- Am făcut și noi o poză.

- După ce faceți poza vă rog să vă puneți masca, da? Vă rog", așa au arătat dialogurile între românii veniți la munte și jandarmi sau polițiști.

Oamenii s-au arătat însa încântați de peisaj și de aerul curat:" E foarte drăguț în condițiile date, încercăm să ne relaxăm cum putem, să fugim de monotonia orașului. Da, e plăcut."

Turiștii care aleg să folosească telescaunul trebuie să știe că nu pot urca mai mult de două persoane în același timp, iar pe pârtie când așteaptă la teleschi, trebuie păstrată distanțarea. În Poiana Brașov nu au fost deschise încă pârtiile, dar în locul schiurilor, turiştii s-au mulţumit cu săniuţele.

,,La Galați, de unde suntem noi, nu avem așa ceva, așa că ne bucurăm și noi de iarnă și de zăpadă înainte să plecăm".

Au fost şi români care au ales costumul de baie în locui celui de schi. În Băile Felix, chiar dacă oficial a început iarna, s-a făcut baie în apele termale.

"Ne-am adaptat vremurilor, am gandit puțin diferit pachetul față de anul trecut, neavând posibilitatea de a face petreceri. Am creat un festin culinar pentru clienții noștri, am avut o masă ieri în curtea hotelului, am tăiat un porc de 200 și ceva de kilograme, din care bucătarii noștri au creat tot felul de preparate deosebite", spune unul dintre hotelierii care s-au pregătit temeinic pentru primirea turiștilor.

Editor : Alexandra Andronie