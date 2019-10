De ce România nu e ca Germania. Povestea cu tâlc a curierului român care a plecat să lucreze în Occident

Președintele băncii Raiffeisen România, Steven Van Groningen a povestit, miercuri, în cadrul evenimentului Bucharest Forum 2019, o întâmplare care, din punctul său de vedere, reprezintă unul din principalele motive pentru care economia României nu va ajunge niciodată la nivelul productivității economiei Germaniei. El a adăugat că în societatea românească nu există încredere între participanții la schimburile comerciale, iar acest lucru dăunează întregii economii.

Van Groningen a comparat, cu acest prilej, productivitatea unei afaceri de curierat din România cu cea a uneia din Germania, arătând că încrederea clienţilor încetineşte productivitatea firmei de curierat din România, informează Agerpres.



„Să vă spun o scurtă istorie, care mi-a fost relatată de patronul unei companii de curierat. Unul dintre angajaţii lui, un şofer, a plecat să muncească în Germania, şi după mai mult timp fostul patron l-a întrebat câte livrări face în Germania. Omul i-a zis că 140 de livrări pe zi. Iar patronul din România i-a zis că e imposibil, deoarece aici se fac 70 de livrări pe zi - cifrele pe care vi le spun sunt aproximative. Şi atunci patronul a început să compare condiţiile acelui serviciu furnizat în Germania cu cel furnizat în România”, a spus Van Groningen.

„Maşinile de livrări erau identice, softul era acelaşi, iar după ce a comparat toate aspectele, au reieşit trei diferenţe: în România, plata se face, se pare, la livrare, deci faptul că acel curier încasează cash încetineşte procesul livrărilor”.

„Apoi, în România foarte mulţi oameni par să dorească să deschidă pachetul ca să vadă dacă obiectul e cel comandat. În al treilea rând e faptul că în Olanda sau în Germania, când (destinatarii, n.r.) nu sunt acasă, firma livrează la vecini, la cea mai apropiată adresă unde deschide cineva uşa, sau, dacă locuieşti departe, pachetul ţi se lasă pur şi simplu în faţa uşii. Aceste lucruri nu se întâmplă în România. Iar întrebarea mea despre chestiunea încrederii este: din cauza lipsei de încredere din societate, mi se pare foarte greu să văd cum putem aplica aceleaşi măsuri necesare pentru creşterea productivităţii, ca să ajungem la productivitatea din Germania, iar atunci când ne uităm în jurul nostru în România vedem peste tot această lipsă de încredere", a apreciat Steven van Groningen.



Preşedintele Raiffeisen a subliniat că stilul de guvernare dintr-o ţară este esenţial pentru construirea încrederii în societate şi în economie.

Bucharest Forum 2019, un important eveniment public internațional cu tematică geopolitică și geoeconomică este organizat la Cercul Militar de institutul Aspen România împreună cu biroul din București al German Marshall Fund of the US și în parteneriat cu Guvernul României.

Editor web: Mihnea Lazăr