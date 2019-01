CFA: Euro va ajunge aproape de 4,8 lei în următoarele 12 luni

Estimarea aparține analiștilor financiari, membri CFA, care cred că valoarea monedei europene va fi peste un an de 4,788 lei.

FOTO: Getty Images

Peste 87% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală), potrivit estimărilor făcute de analiștii financiari din CFA (Asociația Profesioniștilor în Investiții din România).

Astfel, valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,7168, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,7883.



Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (ianuarie 2020/ianuarie 2019) a înregistrat o valoare medie de 3,93%.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al CFA România a scăzut în decembrie 2018, faţă de luna anterioară, cu 15,6 puncte, până la valoarea de 28,7 puncte, în timp ce, faţă de aceeaşi lună a anului anterior, acesta a pierdut 12,3 puncte.





Sondajul este realizat în ultima săptămână a fiecărei luni iar participanţii sunt membri ai CFA România şi candidaţii pentru nivelurile II şi III ale examenului CFA.



Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) şi 100 (încredere deplină în economia românească) este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la: condiţiile curente - referitoare la mediul de afaceri şi piaţa muncii; anticipaţiile, pentru un orizont de timp de un an pentru mediul de afaceri, piaţa muncii, evoluţia venitului personal la nivel de economie şi evoluţia averii personale la nivel de economie.



"Sunt de remarcat anticipaţiile de scădere a indicelui BET al Bursei de Valori Bucureşti, în următoarele 12 luni, peste 73% dintre respondenţi anticipând această evoluţie", se menţionează în comunicat.



În prezent, CFA România are peste 235 de membri, majoritatea deţinători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA) sau candidaţi pentru unul dintre cele 3 niveluri ale examinării care conduce la acordarea acestui titlu. Profesioniştii care sunt membri CFA România lucrează pentru instituţii de reglementare, instituţii supranaţionale, instituţii bancare, firme de asigurări, firme de intermediere de valori mobiliare, firme de asset management, fonduri de pensii, firme de consultanţă, sectorul public, instituţii de învăţământ, companii care activează în diverse sectoare economice etc.

