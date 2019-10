Greii lumii vin la București să discute geopolitică, la invitația lui Mircea Geoană

Oficiali de rang înalt, oameni de afaceri, reprezentanți ai mediului academic și experți în politică externă și economie sunt așteptați să vină la București, între 16-17 octombrie, la Bucharest Forum 2019, organizat de institutul Aspen România, al cărui fondator și președinte este Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, se arată într-un comunicat al evenimentului.

Bucharest Forum, un important eveniment public internațional cu tematică geopolitică și geoeconomică, se află deja la a opta ediție. Evenimentul este organizat la Cercul Militar de institutul Aspen România împreună cu biroul din București al German Marshall Fund of the US și în parteneriat cu Guvernul României, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Cercul Militar Național și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Ediția de anul acesta se bucură de sprijinul GLOBSEC, DOHA Forum și RAND Corporation, în calitate de parteneri strategici.

Peste 50 de vorbitori și 300 de participanți sunt așteptați la eveniment.

Tema care deschide prima zi a forumului se intitulează „Europa emergentă la 30 de ani”. Se va discuta, cu acest prilej, despre „potențialul țărilor din est și noile perspective pe care le are această regiune, tranziția la economia de piață și modelul economic bazat pe investiții în educație, inovație și întărirea instituțiilor statului”, se arată în comunicat.

Vor vorbi, cu acest prilej, Matthew Boyse, adjunct al asistentului pentru afaceri europene și eurasiatice al secretarului de stat al SUA, Ratislav Kacer, președinte GLOBSEC, Octavian Ursu, primarul orașului Görlitz, Cosmin Prelipceanu, jurnalist, Steven van Groningen, președinte și CEO Raiffeisen Bank România, Daniela Iliescu, CEO Patria Bank, Mark Davis, director regional pentru România și Bulgaria al BERD, Clara Volintiru, profesor asociat la Academia de Studii Economice București, Rogier van der Brink, economist principal la Banca Mondială și Andrew Wrobel, partener fondator Emerging Europe.

Cea de-a doua zi a evenimentului va fi deschisă de mnistrul Afacerilor Externe, Ramona Mănescu, și secretarul general adjunct pentru diplomație publică al NATO, Tacan Ildem.

Subiectele principale de discuții se vor axa pe impactul tehnologiei asupra mediului de business și societății, a patra revoluție industrială, găsirea unor soluții la problemele din Orientul Mijlociu, energie și securitate, precum și geopolitica din zona extinsă a Mării Negre.

La conversații vor lua parte ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Alexandru Petrescu, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, Sorin Ducaru, director al Centrului Satelitar al Uniunii Europene, Violeta Luca, director general Microsoft România, Martine Draulette, director general Roche, Samuel Burke, jurnalist, Claire Casey, director global de Politici Publice The Economist Intelligence Unit, Florin Teleabă, manager, A.T. Kearney, Henry Olsen, editorialist Washington Post, Lolwah Al-Khater, director executiv Doha Forum, Neil Quilliam, associate fellow Chatham House, Mohammed Loulichki, senior fellow Policy Center for the New South, Koert Debeuf, redactor-șef EUobserver și expert pe zona Orientului Mijlociu, Kerry Brown, director al Institutului Lau China, King’s College London, Terry Martin, senior news anchor, Deutsche Welle TV, Alessio Menegazzo, director pentru Sustenabilitate și Afaceri Instituționale Enel România, Bobo Lo, Russia Research Fellow, Institutul Francez pentru Afaceri Internaționale, Vasil Sikharulidze, președinte Atlantic Council of Georgia.