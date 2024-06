Cântărețul de manele Babasha a fost invitat din nou pe scena show-ului Coldplay de pe Arena Națională, joi seara. După ce la primul concert publicul l-a huiduit minute în șir, acum reacția a fost cu totul alta: oamenii l-au aplaudat la finalul prestației muzicale.

Trupa Coldplay a susținut joi seară al doilea concert pe Arena Națională din București, unde peste 50.000 de spectatori au participat la show-ul care miercuri a creat mari controverse după invitarea pe scenă a unui tânăr cântăreț de manele, Babasha.

După reacțiile de la primul show, solitul trupei Coldplay, Chris Martin, a cerut publicului să huiduie din nou. Cerința sa a venit la finalul unui mic discurs, în care a vorbit despre show-ul de miercuri și despre reacția publicului în legătură cu manelistul Babasha.

”Aseară am susţinut primul nostru concert în România. Am fost şocat, trist şi m-am simțit cumva vinovat că am făcut ceva rău. Apoi m-am dus în pat şi am încercat să dorm şi mi-am dat seama că sunteţi publicul nostru, că vă iubim necondiţionat, nu puteţi schimba asta. Călătorim în toată lumea, poate nu înţelegem prin ce treceţi voi, cultura voastră, dar ştiu că iubim lumea la fel, asta însemnând că şi pe români. Pentru noi ieri a fost foarte frumos, noi vă iubim oricum. Aş dori să schimbăm ceva, ieri aţi huiduit, aşa că azi aş dori cinci secunde să huiduiţi mai tare ca ieri. Este cea mai tare huiduială auzită. Sunteţi cel mai tare public din lume. Aş vrea să invit trei oameni pe scenă. Nu contează de unde sunteţi”, a spus Martin.

Reacția artistului vine după ce în urmă cu o zi l-a invitat alături de el pe scenă pe Babasha, care a cântat o manea aflată pe locul 1 în trending.

Momentul s-a repetat și în a doua seară de concert. Babasha a urcat din nou pe scenă. Dar de data aceasta publicul nu s-a mai arătat deranjat. Din contră.

„Cred că este la voia lui Dumnezeu să fie un așa mare contrast între două zile de concert. Sper din toată inima chiar să apară niște schimbări odată cu treaba asta. Sunt foarte împlinit sufletește că am văzut atâta solidaritate”, a afirmat Babasha, într-un videoclip postat pe rețelele sociale, după concert.

Și în a doua seară de concert Coldplay, Arena Națională a fost plină ochi. 50.000 de oameni au fost prezenți.

