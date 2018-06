Decizie CCR demitere Kovesi. Ar putea interveni Uniunea Europeană?

Sunt îngrijorat că am putea fi în conflict între modul în care e interpretată Constituția la noi și angajamentele luate în momentul aderării la Uniunea Europeană, a declarat, la Digi24, Dacian Cioloș, fost comisar european, care a explicat cum s-ar putea pronunța, totuși, Bruxelles-ul într-o problemă de constituționalitate a României.

„Mie mi se pare că suntem în continuare în plin proces de încercare a timorării și subordonării justiției, un proces care a început din 2017 deja. Pare că acesta e principalul obiectiv al majorității politice, nu bunăstarea, așa cum au clamat în campanie”, a declarat fostul premier Dacian Cioloș în emisiunea „24/7” de la Digi24.

„E păcat că s-a ajuns aici. Nu știu, nu pot să explic ce s-a întâmplat. Curtea Constituțională a fost, de multe ori în cursul ultimilor ani, un reper al democrației și al susținerii Constituției. De data asta, cu modul în care sunt formulate deciziile, pare că se cam merge dincolo de ce spune Constituția”, a comentat Dacian Cioloș cel mai recent scandal de pe scena politică românească, generat de decizia CCR în cazul demiterii șefei DNA. „Sunt îngrijorat că am putea fi în conflict între modul în care e interpretată Constituția la noi și angajamentele pe care și le-a luat România în momentul în care a aderat la Uniunea Europeană. Dacă independența procurorilor e pusă în cauză, riscăm să avem o problemă”, a avertizat fostul oficial european. „Și asta pare. Nu e doar lectura mea. Am văzut mai mulți analiști care se pricep mai bine decât mine, dar când vorbești de punerea procurorilor explicită sub autoritatea ministrului justiției și interpretezi această autoritate ca o subordonare a Ministerului Public, deci a parchetelor, ministrului justiției, aici cred că e o problemă”, a explicat Dacian Cioloș. „Constituționaliștii trebuie să meargă mai în detaliu, să vedem ce

presupune acest lucru, dar aici văd o potențială problemă”, a adăugat fostul premier.

Tudor Mușat, jurnalist Digi24: Ce ar putea face Uniunea Europeană, Comisia Europeană ? Ar putea fi pusă în discuție România într-un fel sau altul? Pentru că e vorba de Constituția României și teoretic nu se poate pronunța în legătură cu decizii ale Curții Constituționale de la noi sau din oricare altă țară europeană.



„Ar putea să constate că România nu mai respectă angajamentele luate la momentul aderării și anume independența justiției, inclusiv a procurorilor”, a punctat Dacian Cioloș. „Nu vreau să speculez, pentru ca sunt multe etape până să se ajunga la anumite măsuri punitive pentru România, dar nici nu cred că trebuie să ne punem problema în felul acesta, în ce fel ar putea fi pedepsită România. Deja faptul că punem în cauză independența justiției, după ce lupta împotriva corupției abia ce a început - dacă ne raportăm la perioda trecută de la Revoluție încoace, toate problemele pe care le-am avut cu corupția în administrația publică, chiar și la nivel politic - lupta împotriva corupției începe să dea rezultate și dacă facem pași înapoi, dincolo de ce crede Uniunea Europeană, e o problemă pentru noi, în România”, spune Dacian Cioloș.

„Suntem într-un moment de creştere economică, societatea se dezvoltă. Să ne uitam la niște lucruri simple. Cu ce încredere să vină investitorii, indiferent că sunt ei străini sau români, să investească în România, dacă n-au siguranța că justiția poate funcționa, că politicienii n-au puteri discreționare de a decide lucruri în funcție de interesele unor grupuri restrânse. E o problemă a societății românești, în primul rând, dincolo de toate aspectele tehnice sau juridice sau legate de Tratatul Uniunii Europene”, a subliniat fondatorul partidului Mișcarea România Împreună.

