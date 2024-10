„Ziua de Curăţenie Naţională”, instituită în a treia zi de sâmbătă din luna septembrie, a fiecărui an, au decis deputații

Camera Deputațilro a votat, decizional, cu 223 de voturi „pentru”, 16 „contra” şi 8 abţineri, proiectul de lege care stabileşte că cea de-a treia zi de sâmbătă din luna septembrie, a fiecărui an, va fi „Ziua de Curăţenie Naţională”. Legea merge la promulgare.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare, instituirea celei de-a treia zi de sâmbătă din luna septembrie, a fiecărui an, ca „Ziua de Curăţenie Naţionalăˮ, pentru a accentua responsabilitatea socială atât a cetăţenilor, cât şi a autorităţilor publice, a persoanelor juridice, în vederea încurajării acţiunilor de curăţenie cu impact pozitiv asupra mediului, a colectării separate, a reciclării şi depozitării deşeurilor.

„Se instituie cea de-a treia zi de sâmbătă din luna septembrie, a fiecărui an, ca „Ziua de Curățenie Naţională", pentru a accentua responsabilitatea socială atât a cetăţenilor, cât şi a autorităţilor publice și a persoanelor juridice în vederea încurajării acțiunilor de curățenie cu impact pozitiv asupra mediului, a colectării separate, a reciclării şi depozitării deşeurilor”, prevede proiectul de lege.

Astfel, cu prilejul „Zilei de Curăţenie Naţională”, Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, autorităţile administrației publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot organiza activități culturale, sociale şi educaţionale prin care să fie promovate bune practici în privinţa acţiunilor de curăţare a mediului şi a importanței păstrării unui mediu curat.

Conform sursei citate, Parlamentul, Administrația Prezidenţială, Guvernul, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot aloca fonduri din bugetele proprii, în limita alocărilor bugetare aprobate, în vederea organizării şi derulării în bune condiții a manifestărilor prevăzute la alin. (1), respectiv în vederea acordării de sprijin material, financiar şi logistic entităţilor care doresc să organizeze evenimente şi acţiuni publice dedicate desfăşurării unor activități de curăţare a mediului.

Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune pot include în programele emisiuni dedicate promovării acțiunilor de curățare și protecție a mediului, mai indică propunerea legislativă.

Tanczos Barna: „Nu vom avea o țară curată, dacă nu contribuim cu toții la acest lucru”

„Nu vom avea o ţară curată, dacă nu contribuim cu toţii la acest lucru. De aceea am susţinut iniţiativa «Let’s do It, Romania!», şi am iniţiat instituirea celei de-a treia zi de sâmbătă din septembrie, a fiecărui an, ca Ziua de Curăţenie Naţională”, a explicat senatorul UDMR Tanczos Barna, după adoptarea proiectului de către Senat.

„Prin această lege transmitem un semnal clar privind responsabilitatea socială atât a cetăţenilor, cât şi a autorităţilor publice şi a persoanelor juridice. Doar printr-un efort comun putem ajunge la o schimbare de mentalitate şi ziua naţională de curăţenie este un instrument prin care putem încuraja acţiunile de curăţenie cu impact pozitiv asupra mediului, colectarea separată şi reciclarea”, a mai spus senatorul UDMR.

Pe 24 iunie, Senatul a adoptat proiectul, în calitate de prim for sesizat, votul Camerei Deputaților a fost decizional și astfel legea merge la promulgare.

Editor : C.S.