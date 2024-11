Digi FM sărbătorește 9 ani, în “al nouălea cer” cu Andia, Smiley, The Motans și Costel

Luni, 11 noiembrie 2024, Digi FM a purtat ascultătorii în al nouălea cer și a celebrat împreună cu aceștia 9 ani de emisii ON-AIR, cu surprize, emoții și muzică special aleasă la ceas aniversar. Încă de la primele ore, matinalul cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu a dat tonul festivităților printr-o ediție de colecție, animată de invitați de excepție și de energia inconfundabilă Digi FM.

Dimineața, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu au dat startul unei petreceri pe cinste. Ca în fiecare an, Smiley a adus tortul festiv, în timp ce Andia și The Motans au încântat audiența cu mini-concerte dedicate acestei ocazii deosebite. Costel, maestru de stand-up comedy, a ridicat nivelul de bună dispoziție și a stârnit hohote de râs în rândul celor care trăiesc în fiecare zi în spiritul Digi FM - Newsic Radio.

Postul a încheiat un an memorabil, marcat de colaborări și experiențe inedite care au surprins și au creat conexiuni autentice cu publicul său. Vrăjită de ritmurile Untold, echipa radioului a urcat pe scena celui mai mare festival din România, al doilea în clasamentul internațional, iar evenimentele remarcabile din fiecare colț al României au cucerit atenția și inimile fanilor. Cei care au ales frecvențele Digi FM au participat la concursuri incitante și au avut șansa de a câștiga premii substanțiale, în valoare de mii de euro, alături de cei care le fac zilele și serile mai pline de viață.

Programele stației au rămas în topul preferințelor pe parcursul ultimelor 12 luni, iar matinalul cu Oana și Vlad, intrat în al doilea sezon, continuă să ofere un mix revigorant de știri, muzică și entertainment. Într-o formulă proaspătă, Andreea Georgescu, Ion M. Ioniță și Florin Negruțiu dezbat, în stilul lor original și tranșant, cele mai fierbinți subiecte ale actualității la „Audiența Națională”. Ramon Cotizo și Alice Tudor au redefinit cu dinamismul lor conceptul de drive-time, în timp ce Lucian Mîndruță a rămas vocea de referință care răspunde zilnic cu umor, dar și cu dreptatea unei emisiuni autentice de autor, la apelurile ascultătorilor.

Ce înseamnă mai exact Newsic Radio? De la muzică atent selectată, știri concise și emisiuni antrenante, până la tururi prin România și acțiuni în deplasare, Digi FM continuă să fie alături de români, inovând constant și creând legături puternice cu prietenii săi fideli, ascultătorii, cărora le mulțumește pentru cei 9 ani petrecuți “în al nouălea cer”.

Digi FM scrie de aproape un deceniu povestea unei călătorii de neuitat, iar capitolele ce vor urma promit și mai multe trăiri intense și momente prețioase.

Ca să știi!

_______

Despre Digi FM

Sub manifestul "Newsic Radio", Digi FM aduce cea mai tare combinație de muzică, știri și divertisment. Radioul privat cu cea mai mare acoperire de pe întreg teritoriul României propune ascultătorilor un conținut dinamic și atractiv, în care știrile de maximă importanță sunt prezentate în echilibru perfect cu poveștile fascinante ale oamenilor de rând și cu dezbaterile consistente sau dialogurile efervescente ON AIR, toate îmbinate cu muzică atent aleasă și premii care fac zilele cu adevărat speciale. Din portofoliul Grupului DIGI mai fac parte posturile TV: Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice: Digi World, Digi Life, Film Now și Digi Animal World, cele muzicale: UTV, Music Channel, Hit Music.

Pentru mai multe informaţii: Departamentul Comunicare și CSR

comunicare@digi.ro

Telefon: +40 31 400 42 44

www.DIGI.ro

https://www.facebook.com/digipunctro