Dorian Popa, celebrul vlogger și influencer, care a fost prins drogat la volan la sfârșitul lunii octombrie, a promis că nu va mai fuma vreodată canabis. Acesta a recunoscut în podcastul lui Micutzu (Cosmin Nedelcu) că a făcut o mare greșeală atunci când s-a urcat la volan după ce a fumat un cui și că evenimentul l-a afectat foarte mult. "Am crezut când am aprins cuiul că mă liniștesc un pic sufletește. Pot să spun cu tărie în suflet, fără să am un gând ascuns, că nu voi mai aprinde un cui de-aici înainte cât voi trăi. Și, dacă o fac, am făcut promisiunea în fața lui Dumnezeu să mă ardă de cinci ori mai tare decât a făcut până acum", a mai spus Dorian Popa.

Întrebat ce consideră că a fost o greșeală – consumul de canabis sau faptul că s-a urcat la volan drogat –, Dorian Popa a spus că eroarea cea mai mare a fost că a condus, fără să se gândească dacă mai are substanța în organism.

"Greșeala majoră este faptul că am condus negândindu-mă dacă corpul meu este curat. Dar, obiectiv vorbind, având în vedere repercusiunile pe care le-am simțit în ziua de astăzi, îmi pare rău. Sper să nu dezamăgesc pe unii, dar consider că e o greșeală și că am fumat, da.

Și am tăria de caracter, și-mi asum toate vorbele mele din acest moment să spun că nu voi mai fuma niciodată. Mi-a întors viața pe dos, m-a deranjat foarte tare, pentru că apreciez sau îmi doresc de la viața mea rezultate, mai mult ca orice.

Și m-am trezit la realitate când am fost într-un spațiu public, nu de mult, undeva într-o piață, și un domn extraordinar de dulce, în etate, peste 60 de ani, a venit și mi-a spus, îmi dau și acum lacrimile: «Dorian, eu te urmăresc de foarte mult timp, ești un băiat senzațional, n-ai nevoie, mă, de așa ceva».

Și, când mi-a zis «n-ai nevoie de așa ceva», am luat-o retrospectiv și am zis: «bă, dar care era nevoia care genera chestia asta?». Eu alcool nu beau, din cauza faptului că taică-meu se șprițuia prea tare și m-a deranjat cursul vieții pe care l-a ales în ceea ce-l privea și privea familia noastră și știu că o să sune dur și mulți o să se supere și o să zică: «Aoleo, nu mai aprinzi un cui, nu mai ești al meu», dar din cauza faptului că mi-a deranjat atât de mult liniștea sufletească pe care o prețuiesc mai mult decât orice și probabil asta am crezut când am aprins cuiul, că mă liniștesc un pic sufletește, pot să spun cu tărie în suflet, fără să am un gând ascuns, că nu voi mai aprinde un cui de-aici înainte cât voi trăi. Și, dacă o fac, am făcut promisiunea în fața lui Dumnezeu să mă ardă de cinci ori mai tare decât a făcut până acum", a spus Dorian Popa.

Editor : Andreea Smerea