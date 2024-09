Ministrul Educației, Ligia Deca, a comentat luni seara, în exclusivitate la Digi24, noile reguli privind interzicerea utilizării telefoanelor mobile în școli. Aceasta a precizat că noul regulament prevede faptul că școlile pot interzice de tot utilizarea telefoanelor mobile pe perioada activității în școală și că există o serie de sancțiuni care merg „de la avertisment verbal sau scris până la sancțiunea cea mai gravă care este exmatricularea”. De asemenea, aceasta a adăugat faptul că este la latitudinea școlii dacă decide „să meargă pe regula generală, fără telefoane în timpul orelor, cu zonă de depozitare la intrarea în sala de clasă, fie să meargă pe o regulă și mai strictă, cum am văzut în alte state europene”.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Cum va funcționa: școala decide dacă telefoanele rămân într-o cutie la diriginte, rămân într-o cutie la intrarea în școală, dacă rămân acasă; cum se întâmplă?

Ligia Deca, ministrul Educaţiei: În regulamentul de organizare și funcționare al sistemului de învățământ, cel general pe țară, se prevede faptul că ele nu pot fi utilizate în timpul orelor de curs. Așa era și înainte. Ceea ce am introdus nou este faptul că școala, în propriul regulament, poate interzice de tot utilizarea telefoanelor mobile pe perioada activității în școală. Am lasat la latitudinea școlii pentru că sunt școli unde se ajunge ușor, părinții pot ajunge ușor dacă apare o urgență, dar sunt și școli în zone îndepărtate, unde, de exemplu părinții au nevoie să ia legătura cu elevii pentru a ști când trebuie să-i preia, când există o urgență și așa mai departe. Fiecare școală știe comunitatea, știe nevoile, știe posibilitățile și atunci pot decide fie să meargă pe regula generală, fără telefoane în timpul orelor, cu zonă de depozitare la intrarea în sala de clasă, fie să meargă pe o regulă și mai strictă, cum am văzut în alte state europene: interzicerea cu totul a telefoanelor mobile în școli, sigur, cu excepțiile date de utilizarea lor în scop educațional. Dacă profesorul le consideră utile pentru o lecție interactivă, ele pot fi utilizate punctual.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Am văzut directori de școală care spun „Am încercat să le oprim într-o cutie telefoanele, dar nu funcționează și nu ai cum să-i verifici pe toți. Unul, doi mai scapă cu telefonul și din cauza lor se strică orele și atunci le-am spus că trebuie să lase telefoanele acasă”. E variantă care e bună din punctul dumneavoastră de vedere?

Ligia Deca, ministrul Educaţiei: E variantă la dispoziția școlii, dacă se consideră că numai așa orele se pot desfășura normal și procesul educațional este unul de calitate, atunci pot aplica această măsură, da.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Un elev care, în ciuda interdicției vine în clasă cu telefonul mobil, poate fi sancționat?

Ligia Deca, ministrul Educaţiei: Sigur că da. Există în regulament o serie de sancțiuni care merg de la avertisment verbal sau scris până la sancțiunea cea mai gravă care este exmatricularea. În funcție de gravitatea faptei se aplică o sancțiune adecvată.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Știu că au și demonstrat înaintea terminării anului școlar precedent că nu le convenea. De ce se întâmplă asta?

Ligia Deca, ministrul Educaţiei: Pentru că în primul rând, atenția la procesul educațional scade odată cu concentrarea pe ceea ce urmăresc ei pe telefon. Am văzut și în rezultatele PISA. A existat la prezentarea PISA realizată pe ultimul studiu un grafic care arată că orice utilizare a telefonului mobil în orice scop, poate fi în scop educațional, mai mult de o oră pe zi scade performanța la matematică a elevilor. A fost făcut un studiu special pentru matematică să vedem care sunt factorii care influențează pozitiv și negativ performanța elevilor din toate statele unde s-a aplicat testul PISA. Avem o confirmare științifică a faptului că utilizarea în exces a telefonului mobil aduce un impact negativ asupra performanței.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Un studiu spune că 96 % dintre părinți susțin această măsură. Cum simțiți asta?

Ligia Deca, ministrul Educaţiei: Înseamnă că este un acord social mare pentru măsura care a fost deja luată.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Dumneavoastră percepeți că părinții sunt de acord cu interzicerea telefoanelor la școală?

Ligia Deca, ministrul Educaţiei: Eu cred că da. Și mai cred că dependența digitală este o problemă reală a lumii noastre, iar cei care sunt în dezvoltare, copiii, elevii au nevoie de sprijin suplimentar pentru a își putea echilibra timpul online cu timpul de interacțiune socială reală.

