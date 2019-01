Educație cu paltonul și căciula în clasă

Situație revoltătoare într-un sat din județul Călărași! La Școala din comuna Lehliu-Sat, 200 de copii îngheaţă de frig în clase. Copiii sunt nevoiți să stea în bănci paltoanele pe ei și căciulile pe cap. Abia acum, în toiul iernii, primarul comunei a depus un proiect de reabilitare a școlii și speră că va primi fonduri europene.

Deşi centrala şcolii este alimentată dimineaţa cu lemne, nu face faţă. Alimentează peste 60 de calorifere.

Marian Călinoiu, directorul școlii: Se încălzesc foarte puțin. Atunci când a fost proiectată această instalație termică a fost proiectată greșit.

Din cauza frigului din clase, elevii şi profesorii stau îmbrăcaţi ca afară în timpul orelor ca să nu se îmbolnăvească.

Dobaru Marieta, învățătoare: Temperatura este destul de scăzută... nu mai mult de 12-13 grade. În zilele friguroase. În zilele cu ger.

Uimitor, părinții nu consideră că frigul din clasele în care le învaţă copii e o problemă majoră.

Părinți:

- Au și sobă și centrală din câte am înțeles.

- Am văzut că bagă și la sobă, e și cu centrală. Se face tot posibilul ca să fie cald. Dar ăsta e timpul. Acasă nu cred că îi ținem în puf. Hai să fim serioși.

- Ce pot să facă și ei acum. Ce să le facă? Ajută și statul cum poate. Cât să ne ajute.

Primarul cunoaște condițiile şi spune că a depus un proiect pe fonduri europene pentru reabilitarea școlii.

Ionuț Stan, primar Lehliu-Sat: Se face o reabilitare, extindere și o modernizare a școlii cu construcție de sală de sport, anvelopare, acoperiș, geamuri, instalație termică, instalație electrică. Lipsa căldurii este o problemă foarte veche. Nu este de azi de ieri, noi nu am putut să investim foarte foarte mult. Am mai reparat o sobă, o centrală, am mai reparat o țeavă.

Autorităţile speră că vor primi 1.800.000 de euro, bani europeni, pentru ca elevii să beneficieze, printre altele, şi de căldură. Nu dau însă nicio garanţie că asta se va întâmpla şi nu spun nici când anume ar putea învăţa copiii în condiţii omeneşti.

