O nouă materie ar putea apărea în școli, pentru combatarea „fake news”. Proiectul este însă criticat

Elevii ar putea avea o nouă materie în câţiva ani. Disciplina se va numi "Educaţie şi cultură media" şi ar trebui să îi înveţe pe tineri să combată fenomenul fake news, dar şi să facă faţă avalanşei de informaţii. Proiectul este iniţiat de un deputat PNL şi poartă semnăturile altor 19 parlamentari. Experţi în educaţie spun însă că iniţiativa nu este bine formulată şi ar trebui retrasă.

Materia "Educaţie şi cultură media" ar urma să fie predată la clasele a VI-a şi a IX-a, iar elevii ar trebui să fie învăţaţi să depisteze ştirile false.

Ovidiu Raețchi, deputat PNL: „Le explici copiilor ce e Facebook-ul, care sunt riscurile la nivelul Facebook-ului, ulterior, la liceu, când au mai primit informaţii pe linie politică, înţeleg ce e o ideologie, înţeleg ce e o ideologie extremistă, cred se pot studia câteva cazuri de fake news celebre acceptate la nivelul comunităţii academice.”

Remus Borza, deputat: „E foarte multă manipulare şi în societatea românească, propagandă, ai văzut, un război psihologic putem spune şi victime suntem cu toţii.”

Disciplina ar trebui să devină obligatorie la doi ani după adoptarea legii. Până atunci, la nivelul Ministerului Educaţiei ar trebui să se formeze un grup de lucru, care să pregătească viitorii profesori. Dascălii ar trebui selectaţi din rândul celor care predau în prezent discipline cu profil uman.

Ionuţ Moşteanu, deputat USR: „Copiii noştri sunt bombardaţi de informaţie din toate mediile online şi trebuie să îi ajutăm să înţeleagă, să discearnă ce este adevărat acolo, să nu cedeze primului impuls de a da o ştire neverificată mai departe.”

Petru Movilă, deputat PMP: „Să fie educaţi să analizeze, să judece de unde îşi iau informaţiile, cum îşi iau informaţiile, dacă sursa e credibilă. Internetul e plin de fake-news-uri.”

Unii experţii în educaţie spun însă că proiectul ar trebui retras deoarece nu este bine formulat.

Nicoleta Fotiade, expert educație media: „Riscăm un start ratat în educaţie media. De ce o disciplinată separată în primul rând, de ce doar la clasa a VI-a şi a IX-a, de ce doar media de informare? Dacă facem educaţie media ca să combatem fake news doar la clasa a VI-a şi a IX-a, nu ştiu dacă o să rezolvăm problema. Ce rost are să aglomerăm un orar, orarul copiilor, care ştim că e foarte aglomerat cu o disciplină separată?”

Problemele proiectului au fost ridicate şi profesorul universitar Ileana Rotaru, preşedinte al Asociaţiei Kreativ Research. Ea a transmis o scrisoare deputatului PNL, explicându-i punctual că legea face mai mult rău decât bine. În urma intervenţiei societăţii civile, deputatul PSD Florin Manole a decis să îşi retragă semnătura de pe proiect.

Etichete:

,

,

,

,