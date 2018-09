Pop, în polemică cu Hunor. UDMR anunță că nu va deschide alte subiecte cu coaliţia până nu li se rezolvă problemele

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sâmbătă, că formaţiunea pe care o conduce nu va deschide un alt subiect de discuţie referitor la priorităţile legislative cu PSD-ALDE până când nu se va rezolva problema legată de ordonanţa privitoare la predarea limbii române în şcolile cu predare în limba maternă, scrie Agerpres. Anterior, senatorul PSD Liviu Pop a declarat că la problemele sesizate de UDMR s-au găsit soluții, sunt în regulă și că „trebuie să continuăm să facem o politică a şcolii, şi nu politică în şcoală”.

Fotografii: Inquam Photos / Octav Ganea

„Acordul parlamentar este semnat pe o perioadă de patru ani, deci nu trebuie semnat de fiecare dată niciun acord. Nu am reînnoit niciodată, am semnat o dată şi în acord scrie că dacă cineva, în sesiunea parlamentară, la început, la sfârşit, pe parcursul sesiunii, dacă are motive atunci poate revizui tot ce crede despre acest protocol de colaborare parlamentară. Ne-am întâlnit şi am vorbit în această perioadă de două săptămâni de când a început sesiunea parlamentară despre un singur subiect, despre acel articol care a fost introdus de ministrul Educaţiei în ordonanţa simplă din august privind educaţia şi Legea Educaţiei şi care prevede predarea limbii şi literaturii române într-un mod neprofesionist şi ne întoarce într-o perioadă pe care noi am depăşit-o. Fiindcă această problemă, cândva, a fost o problemă politică, a existat o dezbatere politică, dar am depăşit. Acum este o chestiune de specialitate. Şi el, din varii motive, din supărare, din nu ştiu ce alte motive, a introdus acest articol care nici nu poate fi aplicat, nici nu este corect, lezează interesele elevilor. 53.000 de copii sunt afectaţi, interesele învăţătorilor şi învăţătoarelor care au specializarea de a preda în limba română şi literatura română în clasele începătoare şi aşa mai departe. A fost singurul subiect pe care l-am discutat”, a declarat Kelemen Hunor, sâmbătă, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că UDMR a cerut, deja, anularea articolului introdus în Legea Educaţiei printr-o ordonanţă de urgenţă.

„Urgenţa se motivează prin faptul că a început anul şcolar şi eu un haos total, cu greve, cu tot felul de alte chestiuni, şi de aceea cred că ordonanţa de urgenţă este singura soluţie prin care se anula acest articol din acea ordonanţă. Ei nu au ştiut, ministrul nu a comunicat cu PSD sau cu coaliţia, fiindcă şi ei au fost surprinşi, nu numai preşedintele PSD, dar şi alţi parlamentari. (...) Deci, ei au înţeles şi au zis că vor rezolva această problemă. Sigur, e procedură simplă, e o procedură care necesită câteva zile, dar trebuie rezolvată. Până când nu se va rezolva această problemă noi nu deschidem alte teme”, a afirmat Kelemen.

La remarca unui jurnalist, că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a promis că articolul respectiv va fi anulat, liderul UDMR a spus: „Nu, el nu poate anula, poate anula Guvernul”.

„Bineînţeles când eu vorbesc (...) cu preşedinţii coaliţiei şi am vorbit cu Liviu Dragnea şi am vorbit cu Călin Popescu Tăriceanu despre acest subiect, deci cunosc amândoi acest subiect şi au zis că se va rezolva”, a adăugat liderul UDMR.

Fiind întrebat dacă rezolvarea acestui subiect şi respectiv remanierea ministrului Educaţiei condiţionează o viitoare colaborare cu actuala coaliţie, liderul UDMR a răspuns: „Nu există viitoarea colaborare, există un protocol semnat în 2016”.

„Dacă noi vom considera că trebuie să facem un pas în ceea ce priveşte acest protocol atunci vă vom anunţa şi vom face pasul. În acest moment, noi nu am deschis acest subiect, nu am discutat nici măcar priorităţile. Eu am primit, într-adevăr, priorităţile de la PSD, în prima săptămână când a început sesiunea parlamentară, am analizat, am dat şi colegilor, dar nu am deschis acest subiect până când nu rezolvăm problema evocată mai înainte, acel articol din ordonanţă. Nu deschid alt subiect”, a spus Kelemen Hunor.

Liviu Pop răspunde solicitării UDMR de remaniere a ministrului Educaţiei

Fostul ministru al Educaţiei Liviu Pop comentează nemulţumirile UDMR privind două măsuri luate de Guvern în domeniul educaţiei, precizând că soluţia pentru predarea limbii române de către cadre didactice calificate în şcolile cu predare în limbile minorităţilor este una foarte simplă: învăţătorul împreună cu profesorul de limba şi literatura română pot preda împreună această oră, scrie News.ro.

„Această lege despre care vorbeşte domnul Kelemen Hunor, de fapt articolul despre care se face vorbire, e o reglementare care se poate aplica spre binele beneficiarului, în educaţia lui. Soluţia pentru predarea limbii române de către cadre didactice calificate este una foarte simplă. Învăţătorul împreună cu profesorul de limba şi literatura română pot preda împreună această oră”, afirmă Liviu Pop.

Cât despre fuziunea dintre UMF Târgu Mureş si Universitatea Petru Maior, fostul ministru al Educaţiei spune că cele două senate au decis fuziunea în baza autonomiei universităţilor şi au format astfel cea mai mare universitate de medicină din ţară, care are ocazia să acomodeze programe de studiu din domeniul ingineriei şi a ştiinţelor socio-umane cu programe de medicină.

„Politicul nu se poate opune în faţa autonomiei universităţilor. Dincolo de toate nemulţumirile, cred ca ar trebui să continuăm să facem o politică a şcolii, şi nu politică în şcoală”, mai comentează Pop pe pagina sa de Facebook.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, vineri, la Cluj-Napoca, după şedinţa Consiliului Permanent al Uniunii, că ministrul Educaţiei nu i-a consultat pe reprezentanţii formaţiunii în luarea a două decizii, una privind învăţarea limbii române la clasele primare din şcolile cu predare în limba maternă şi cealaltă privind recunoaşterea comasării Universităţii „Petru Maior” cu Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş. El a spus că, din aceste motive, UDMR cere remanierea ministrului Educaţiei, adăugând că, din punctul său de vedere, nu mai există încredere în acesta. Kelemen a spus că solicită schimbarea ministrului Educaţiei deoarece de acum colaborarea cu acesta va fi „imposibilă”.

Etichete:

,

,

,

,

,

,