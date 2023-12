Primul fond de burse creat de NN România și The Entrepreneurship Academy pentru educația viitorilor antreprenori

Antreprenorii reprezintă motorul de creștere al oricărei economii, iar susținerea lor încă din perioada studiilor înseamnă o investiție valoroasă în viitorul României. Din acest motiv, NN România a lansat, în parteneriat cu EA - The Entrepreneurship Academy, primul fond de burse pentru viitori antreprenori. Fondul a pornit cu burse inițiale de 200.000 de euro care susțin deja educația tinerilor în primul an de studii aplicate la universitatea de business EA - The Entrepreneurship Academy. Mai departe, fondul poate crește și poate susține tot mai mulți tineri cu ajutorul companiilor și societății, prin redirecționarea unei părți din impozitul anual sau prin contribuții personale.

Pentru ca afacerile tinerilor care aspiră la antreprenoriat să devină realitate, aceștia au nevoie de educație, mentori și comunitate. EA - The Entrepreneurship Academy, singura universitate de business din România, le poate oferi studenților oportunitatea de a-și deschide o afacere încă din facultate, iar fondul de burse îi susține pe perioada studiilor.

„România are foarte mult potențial și este un hub de inovație și creativitate care poate susține multe povești antreprenoriale de succes în următorii ani. Antreprenorii sunt un motor de creștere în economie și, prin fondul de burse pentru antreprenoriat, ne dorim să susținem cât mai mulți tineri talentați să urmeze acest drum, alături de alți oameni și companii care vor să investească în viitor și să ajute România să crească”, spune Kuldeep Kaushik, CEO NN România.

Potențialul tinerilor antreprenori români există, dar ei au nevoie de mai multă susținere

„În Europa, la fel ca și peste Ocean, există resursele necesare pentru antreprenoriat – atât capital, cât și resurse umane. Atunci, se ridică întrebarea: de ce Europa nu a produs încă la fel de multe companii excepționale, precum Apple, Amazon, Uber sau Tesla?”, povestește Kuldeep Kaushik, CEO NN România. Acesta aduce în discuție trei posibile motive: lipsa motivației, toleranța mică la risc și un ecosistem de antreprenoriat care ar putea fi îmbunătățit.

„Cei doi ani petrecuți în România până acum m-au convins că această țară poate depăși toate aceste trei provocări. Ba chiar România poate fi următorul stat european lider în dezvoltarea inovației și afacerilor. Românii au ambiția, curajul și creativitatea necesare pentru a deveni antreprenori. Lucrând într-un domeniu care presupune și riscuri, pot spune că și apetitul lor pentru risc este chiar ridicat. Iar în ceea ce privește ecosistemul antreprenorial, cu ajutorul EA - The Entrepreneurship Academy, tinerii români pot beneficia de tot sprijinul de care au nevoie”, adaugă Kuldeep Kaushik.

Până în prezent, 48% dintre absolvenții facultății de business au propria lor afacere, dintre care 70% au pornit la drum chiar din timpul studiilor, înainte să împlinească vârsta de 23 de ani. Afacerile studenților din EA - The Entrepreneurship Academy au generat numai în 2022 venituri cumulate de aproximativ 50 de milioane de euro, iar modelele lor de business inspiră acum alți viitori antreprenori.

„Flip.ro, companie pornită de studenții din cadrul EA - The Entrepreneurship Academy, este un exemplu perfect că în țară se inovează și se dezvoltă afaceri cu adevărat spectaculoase”, completează Kuldeep Kaushik.

„Proiectul Flip.ro a început în facultate, în 2019. Am identificat două nevoi majore în piață și am decis să le rezolvăm. În prezent, echipa noastră este formată din 200 de persoane și suntem prezenți în patru țări - România, Bulgaria, Ungaria și Grecia. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără să avem acces la educația de calitate din EA - The Entrepreneurship Academy. Tot ce am învățat în universitate am aplicat în business, ba chiar aplicăm în continuare - de la crearea și managementul echipei, la planuri financiare și nu numai”, spune Alex Burghelia, co-fondatorul afacerii Flip.ro.

România beneficiază acum de un ecosistem puternic de business pentru tinerii care vor să intre în lumea antreprenoriatului. Mai este necesar doar un plus de implicare.

Universitatea EA - The Entrepreneurship Academy pune la dispoziția tinerilor un plan de studiu pentru patru ani, care include pregătire teoretică, dar și practică, atât în România, cât și în vizite de studiu în Europa, Asia și Statele Unite ale Americii. Studenții iau parte la ore de mentorat în afaceri, sesiuni de lucru pentru provocări reale lansate de marile companii locale și nu numai, cursuri predate de specialiști în business și o comunitate valoroasă pentru dezvoltarea afacerii lor.

„Cu ajutorul burselor din fondul pe care l-am creat, tinerii cu posibilități financiare limitate pot beneficia de studii aplicate de business și pot face parte dintr-o comunitate unde vor învăța unii de la ceilalți, din greșeli și din reușite, și de la mentorii ce le pot împărtăși experiențele lor”, adaugă Kuldeep Kaushik.

„Familia mea nu ar fi avut posibilitatea financiară de a-mi susține studiile superioare în București. Taxele de acces erau foarte mari, iar bursa oferită de NN România și EA - The Entrepreneurship Academy a fost principalul factor care m-a făcut să iau în considerare facultatea. Dacă nu aș fi putut acoperi o mare parte din taxele de școlarizare astfel, probabil nu aș fi fost astăzi aici”, povestește co-fondatorul Flip.ro, care a obținut doar într-un an o cifră de afaceri de 38 milioane de euro. „Cred că NN și EA au o misiune cu adevărat nobilă, aceea de a descoperi și susține noi generații de antreprenori care au nevoie de acces la educație de înaltă calitate. În EA, faci parte dintr-o comunitate care rămâne și după ce termini studiile și consider că acest ecosistem construit acum va da roade peste ani. Rezultatele se vor vedea în economia României, în numărul de antreprenori și calitatea businessului din țară”, completează Alex Burghelia.

Cum pot companiile și persoanele fizice să investească în educația viitorilor antreprenori

Orice companie sau persoană fizică poate investi în viitorul tinerilor antreprenori români, accesând pagina www.nn.ro/doneaza-burse-ea. Companiile pot redirecționa 20% din valoarea impozitului anual pe profit sau pe venit. Persoanele fizice pot redirecționa 3,5% din valoarea impozitului anual pe venit sau pot face contribuții personale, unice sau recurente.