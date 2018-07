Record la un liceu din Vaslui. Aproape toți elevii din două clase au fost admiși la facultăți de medicină cu medii peste 9

Record la un liceu din Vaslui. Aproape toți elevii din două clase au fost admiși la mai multe facultăți de medicină din țară cu medii peste 9. Aceștia visează să ajungă medici renumiți, iar pasiunea nu a apărut întâmplător. Au avut parte de un dascăl care le-a transmis dragostea pentru medicină.

Profesoara de chimie a Liceului „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui a îndrumat cu multă răbdare și pasiune, generații la rând de medici. Peste 400 de tineri care astăzi salvează vieți în întreaga lume au trecut pe la orele ei.

„Pot spune că am avut norocul să fiu pacienta unor foști elevi și am fost tratată foarte bine”, afirmă Elena Gosav, profesoară de chimie Liceul „Mihail Kogălniceanu” Vaslui.

De 24 de ani formează medici. Anul acesta a avut însă parte de o mare surpriză. 31 de elevi din două clase au fost admiși la facultăți de profil din țară.

„Am aici o fostă elevă cu care am ținut legătura până la 9 seara, când nu se mai afișau rezultatele și trăiam tensiunea la Iași. Așteptam. După aia, am împărtășit cu ei bucurii până pe la 12 noaptea, pe net, felicitări și bucurii. Da, v-am spus, am jucat cu ei în teren”, mărturisește Elena Gosav - profesor de chimie Liceul „Mihail Kogălniceanu” Vaslui.

Tinerii se uită cu admirație la dascălul care le-a insuflat pasiunea pentru domeniul medical. La rândul lor, au un vis mare: acela de a salva vieți. Este și cazul lui David. Sălile de operație nu îi sunt străine. Încă de mic, a intrat alături de tatăl său, de meserie chirurg, la cele mai dificile operații.Tânărul a obținut nota maximă la admitere la Facultatea de Medicină din Iași.

„Am avut și șansa să fiu mâna a 2-a la operație”, spune David Chirița - admis UMF Iași.

Viitorii medici au alocat mult timp învățatului, dar au credința că merită efortul. O cunoaște cel mai bine un olimpic național la chimie.

„Până să intru la liceu, nu pot să spun că am iubit chimia, dar din clasa a IX-a... Deci o iubesc efectiv”, afirmă Adelina Munteanu - admisă UMF Cluj.

De aceeași părere este și Irina. Proaspăta studentă a Facultății de Medicină din Iași ne-a povestit că prin muncă, nimic nu este imposibil.

„Mie nu mi s-a părut foarte grea, din simplul fapt că am învățat, dar au fost câteva probleme care mi-au dat bătăi de cap, dar am încercat să le rezolv”, spune Irina Dumitrescu - admisă UMF Iași.

An de an, elevii de la Liceul Mihai Kogălniceanu din Vaslui se remarcă prin rezultatele excepționale obținute la admiterea la medicină, dar și la concursuri şi olimpiade.

