Un celebru virusolog german explică de ce ar fi necesare două săptămâni de vacanţă pentru copii. Ce spun specialiştii români

Două săptămâni de vacanță propune un celebru virusolog german. 14 zile să fie închise și școlile și grădinițele și eventual, să fie restricționată și circulația internă. Iată ce spune acest cunoscut virusolog, director al Institutului pentru Microbiologie de la Universitatea Halle.

Prof. dr. Alexander Kekulé, virusolog, director Institutul pentru Microbiologie, Universitatea Halle: Datele arată că cei mici nu sunt în categoria de risc, dar ei pot transmite virusul. Iar asta mă duce la întrebarea inițială: sunt grădinițele periculoase? Sunt periculoase ca mijloc de transmitere a virusului, iar noi suntem în situația în care trebuie să-i protejăm pe cei slabi.

Jurnalist: Se știe de ce la copii riscul să dezvolte boala este mai scăzut?

Prof. dr. Alexander Kekulé: Da. Avem de-a face cu un virus care s-a transmis abia recent de la animal la om. S-a întâmplat în China pentru a doua oară, am avut SARS în urmă cu 17 ani, iar la aceste virusuri noi la oameni generează o hiperreacție a sistemului imunitar. Virusul acesta nou nu s-a adaptat complet la om și nu intră nevăzut în organism păcălind sistemul imunitar. Sistemul imunitar se năpustește asupra lui. Deci, avem o evoluție a bolii care are de-a face cu sistemul nostru imunitar. Faptul că plămânii, în cazuri grave - care sunt din fericire rare - nu mai primesc oxigen, are de-a face cu reacția aceasta agresivă a sistemului nostru imunitar. Iar acest sistem imunitar nu este format complet la copii. Din acest motiv, credem că acești copii, spre deosebire de adulți, unde răspunsul imun este sever, nu fac forme severe ale bolii.

Alexandru Rafila: Să sigilezi țara? Va fi o sinusoidă: creștem, reducem, creștem, reducem

Profesorul Alexandru Rafila, directorul Laboratorului de la Institutul Matei Balș și reprezentantul României la OMS, este de acord că o hiperactivitate imunitară este mai probabilă la adulți decât la copiii mai mici, care nu au un sistem imunitar matur, dar, pe de altă parte, spune că informațiile de la Organizația Mondială a Sănătății, niște studii statistice, arată că transmiterea de la copii către adulți este posibilă, însă mai puțin probabilă.

„Copiii fac forme mai ușoare și proporția lor pentru grupele de vârstă din care fac parte este mai mică, deci îmbolnăvirea lor este mai mică decât în rândul persoanelor adulte sau vârstnice. (Virusologul german) are în principiu dreptate, însă n-am mai auzit chestiunea cu închiderea școlilor timp de 14 zile. Ea ar fi foarte bună, această măsură, cu o singură condiție: granițele să rămână închise după această măsură de 14 zile. Or, lucrul ăsta nu se poate, circulația oamenilor nu se poate (opri).

Să sigilezi țara? Da! Dacă sigilez țara complet și oprești 14 zile orice fel de activitate, atunci o să putem să identificăm bolnavii strict, îi tratăm și am terminat cu boala!

Dar după chestiunea asta, a doua zi după ce deschidem granițele, cazuri noi vor pătrunde în țara respectivă. Lucrul ăsta nu este posibil, în mod evident, și atunci nu putem să spunem că eliminăm infecția. Va fi o sinusoidă, așa: reducem, creștem, reducem, creștem și tot închidem câte 14 zile”, a explicat profesorul Alexandru Rafila la „Jurnalul de seară” de la Digi24.

Dr. Adriana Pistol: „Nu există eficacitate a acestei măsuri care să fie dovedită științific”

La rândul său, Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), atrage atenția asupra unui aspect: „Deja există foarte multe studii după pandemia de gripă din 2009-2010, care au demonstrat foarte clar că închiderea școlilor și grădinițelor NU a redus substanțial transmiterea virusului, pentru că închiderea școlilor și grădinițelor implică ca acești copii și tineri să stea în casă. Dacă am închis școala și grădinița, dar circulă, se duc la locuri de joacă, se duc în cluburi, nu există eficacitate a acestei măsuri care să fie dovedită științific”, a explicat Adriana Pistol.

