Un elev a fost eliminat de la proba de matematică a Evaluării Naționale

Un absolvent de clasa a VIII-a din Capitală a fost eliminat joi de la proba de Matematică a Evaluării Naţionale, pentru tentativă de fraudă, potrivit unei informări a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.



Potrivit sursei citate, la examen au participat 13.761 candidaţi din 13.933 înscrişi, potrivit Agerpres.



Absolvenţii de clasa a VIII-a din partea minorităţilor naţionale vor susţine vineri proba la Limba şi literatura maternă.



Primele rezultate vor fi comunicate marţi, 25 iunie, până la ora 12,00, în centrele de examen. Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 14,00 - 20,00. Rezultatele finale vor fi afişate sâmbătă, 29 iunie.



Probele sunt monitorizate audio-video.



Candidaţii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor şi instrumente de desen la proba de Matematică.



Potrivit MEN, este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stickuri de memorie, telefoane, tablete etc.).