Un sindicalist o contrazice pe Ecaterina Andronescu: Ce profesori pot preda, chiar dacă nu au luat 5 la titularizare

Președintele FSLI Mehedinţi, profesorul Ion Zoican, o contrazice pe Ecaterina Andronescu, ministrul Educației. Metodologia prevede că „cei care au fost la examen și s-au retras în timpul examenului pot obține loc în baza notelor din anii anteriori”. Andronescu spunea, joi, că vor fi lăsați fără catedră inclusiv cei retrași, nu doar cei care au luat note mai mici de 5 la examenul de titularizare.

Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Mehedinţi, profesorul Ion Zoican, a spus, joi, pentru MEDIAFAX, că metodologia în forma sa actuală prevede posibilitatea ca cei retrași din examen să obțină un post. „Din punctul meu de vedere, în prezent, așa cum arată metodologia, cei care au fost la examen și s-au retras în timpul examenului pot să obțină loc în baza notelor din anii anteriori”, arată Zoican.

Această declarație vine în contextul în care Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu a declarat că profesorii care au obținut note sub 5 la examenul de titularizare, precum și cei care s-au retras din examen, nu vor mai fi primiți la catedră anul acesta.

„Dânsa poate pregăti (măsura pentru cei care s-au retras din examen, n.r) pentru anul următor, dar mi-e greu să cred că metodologia poate fi schimbată acum peste noapte. Peste câteva zile începe repartiția (profesorilor, n.r). Îmi e greu să cred că se poate face asta peste noapte, eu cred că îi trebuie și dânsei o perioadă. În metodologia de la anul, care se construiește în toamnă, poate face și lucruri de genul acesta”, a precizat Zoican.

El a adăugat că, în metodologia de mișcare a personalului didactic, prin articolul 4, se menționează cine poate să obțină un post în învățământ. „Pentru personalul didactic care a susținut examenul scris sau nu a susținut acum și a părăsit sala, sau nu s-a dus la examen, dar are notă din 2018, 2017, din 2016 poate să primească un post în baza notelor obținute în anii anteriori”, spune profesorul.

„Ar fi fost o problemă, poate, când rămânea cineva în examen și lua notă sub 5, iar în anul anterior avea 7, să zicem. Atunci aveam o problemă, pentru că în metodologie este prevăzut că cei care au sub 5 nu mai pot să participe la mobilitate să poată să predea în învățământ, să ia un post anul acesta”, completează Ion Zoican.

„Dar așa, având în vedere faptul că în metodologie pot să ia un post pe mediile anilor anteriori, s-au retras din examen, asta este, sunt practic ca și neparticipanți la examenul respectiv. (...) Acum nu există acoperirea asta în metodologie. Dacă se vine cu modifcare le metodologie, deși puțin probabil pentru că suntem deja în derularea etapelor de mobilitate, asta e altceva”, a spus profesorul.

În ceea ce privește situația candidați retrași, el a declarat că în opinia sa, acel om nu poate fi prejudiciat în sensul de a nu ocupa un post în învățământ. „Poate i s-a făcut rău în timpul examenului, l-a luat salvarea de acolo. Are notă din anii anteriori. Metodologia spune că dacă am notă din 2018, din 2017, 2016 pot în baza acelei note să obțin un post. Poate am 9 sau 10, mi s-a făcut rău și asta este, am plecat. Nu merge, nu există acoperire, s-ar crea discriminări”, a menționat Ion Zoican.

Zoican consideră că punctul de vedere al ministrului Educației este „unul pertinent, până la urmă”, însă cu mențiunea că e important „când profesorul ia notele acestea”. „Se poate întâmpla ca un om să mai aibă și un eșec. Am colegi care dau examenul de titularizare de șapte, opt, zece ani de zile, îl dau în ani consecutivi. Au obținut medii peste 7, 8 în fiecare an. Poate se întâmplă ceva anul acesta, eu știu? Se duce, dă examenul și ia sub 5. Acel om e calificat, poate are și grade didactice luate”, completează profesorul.

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu a spus, joi, că măsura de a nu mai primi la catedră profesorii care au obținut note sub 5 în cadrul examenului de titularizare se va impune și pentru profesorii care s-au retras în timpu examenului.

„Dumneavoastră vreți să acceptăm în sistem profesori de nota 4? Sau care nu sunt în stare să ia nici măcar nota 4, pentru că au ieșit din examen? (...) În metodologie scrie așa, cine nu promovează examenul sau ia note sub 5 nu mai intră în discuție. Ei se află într-o asemenea situație (...) Cine s-a dus din examen și s-a retras din examen este limpede pentru mine că nu știa subiectele. Deci n-am cum să aplic dublă măsură”, a spus Andronescu.

Sursa: Mediafax