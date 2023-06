Elevii intră de vineri în vacanţa de vară 2023. Profesorii au patru zile să încheie mediile după ce greva a fost suspendată

Elevii revin miercuri în bănci pentru ultima săptămână din anul şcolar 2022 – 2023, la finalul a mai mult de trei săptămâni de grevă, urmând ca vineri, 16 iunie, să intre în vacanța de vară 2023, după terminarea cursurilor. Profesorii au patru zile în care trebuie să finalizeze procedurile de încheiere a situaţiilor şcolare, după ce Guvernul a decis că orele pierdute nu vor fi recuperate, iar anul școlar nu va fi prelungit.

Elevii de clasa a XII-a au finalizat cursurile în 2 iunie, în plină grevă din educaţie, iar cei de clasa a VIII-a în 9 iunie. Şi cei de clasa a XII-a şi cei de clasa a VIII-a se pregătesc acum de examene.

Primii ar fi trebuit să fie cei de clasa a XII-a, care în această săptămână ar fi trebuit să susţină probele orale. Din cauza protestului, acestea vor fi echivalate cu mediile din liceu, iar elevii vor susţine probele scrise începând din 26 iunie.

Elevii de clasa a VIII-a vor susţine examenele la datele programate iniţial – 19 şi 21 iunie.

Finalul de an şcolar este nu doar strâns pentru cadrele didactice, dar şi extrem de tensionat. Mulţi dintre sindicaliştii din sistem ar fi vrut ca protestul să continue, nemulţumiţi de rezultatul negocierilor.

După ce liderii sindicaliştilor au anunţat stingerea conflictului de muncă s-a vorbit despre trădare, iar unii dintre dindicalişti au reclamat că nu au fost consultaţi.

La Iaşi, sindicaliştii au mai fostb odată consultaţi luni seară, după ce federaţiile din educaţie anunţaseră renunţarea la protest. După voturile exprimate, s-a constatat că doar 35% dintre membrii de sindicat mai susţin greva generală, aşa că şi Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar (USLIP) Iaşi a anunţat stingerea conflictului.

Liderii sindicatelor FSLI și „Spiru Haret” au anunțat, luni, că greva este suspendată până când cele anunțate azi de Guvern vor fi respectate. „Politicienii care îndrăznesc să încalce ceea ce și-au asumat în acest act normativ se sinucid politic. Anul 2024 este an electoral, vom fi cu ochii pe ei”, a amenințat liderul Spiru Haret, Marius Nistor.

Marius Nistor, lider al Federatiei „Spiru Haret”: „În condițiile in care avem actul normativ, în condițiile în care tot ce am avut prin mandat am obținut am ajuns la suspendarea acțiunilor de protest. Vom face tot ce ține de noi ca ceea ce apare în actul normativ să fie respectat. Politicienii care îndrăznesc să încalce ceea ce și-au asumat in acest act normativ se sinucid politic. Anul 2024 este an electoral, vom fi cu ochii pe ei. Câtă vreme acțiunea e suspendată, examenele se pot desfășura mai departe fără niciun fel de probleme.Atâta timp cât greva e suspendată, colegii se vor întoarce la clase. E doar o suspendare. În momentul în care constatăm că proiectul de lege nu conține acea grilă, acțiunea se reia.”