Sindicaliștii din educație spun că greva e doar suspendată: Politicienii care îndrăznesc să încalce ce și-au asumat se sinucid politic

Liderii sindicatelor FSLI și "Spiru Haret" au anunțat, luni, că greva este suspendată până când cele anunțate azi de Guvern vor fi respectate. "Politicienii care îndrăznesc să încalce ceea ce și-au asumat în acest act normativ se sinucid politic. Anul 2024 este an electoral, vom fi cu ochii pe ei", a amenințat liderul Spiru Haret, Marius Nistor.

Simion Hăncescu, lider al FSLI: "S-a decis suspendarea pentru că e un procent foarte mare al celor care au spus că intră la clasă dacă cele cerute se rezolvă. Decizia liderilor județeni este că dacă aceste lucruri se întâmplă, oamenii – într-un procent foarte mare, căci există și nemulțumiți în continuare – se întorc la clasă.

Din 57 de lideri, 51 au spus suspendare, 6 - nu. Profesorii doresc să intre la ore deja pentru că este o problemă legată de salarii. Ne-au comunicat liderii de sindicat.

Votul a fost online, secret. Avem totul înregistrat.

Marius Nistor, lider al Federatiei "Spiru Haret": "În condițiile in care avem actul normativ, în condițiile în care tot ce am avut prin mandat am obținut am ajuns la suspendarea acțiunilor de protest.

Vom face tot ce ține de noi ca ceea ce apare în actul normativ să fie respectat. Politicienii care îndrăznesc să încalce ceea ce și-au asumat in acest act normativ se sinucid politic. Anul 2024 este an electoral, vom fi cu ochii pe ei.

Câtă vreme acțiunea e suspendată, examenele se pot desfășura mai departe fără niciun fel de probleme.Atâta timp cât greva e suspendată, colegii se vor întoarce la clase.

E doar o suspendare. În momentul în care constatăm că proiectul de lege nu conține acea grilă, acțiunea se reia."

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : G.M.