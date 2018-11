Judecătoria Cluj-Napoca a respins plângerea contravențională a actriței Oana Mardare, cea ridicată de jandarmi la un miting anti gay din 1 iulie 2017, potrivit clujust.ro.

Actriţa Oana Mardare, luată pe sus la un protest în Cluj-Napoca, pierde procesul cu Jandarmeria

"Respinde plângerea contravențională formulată de petenta Oana Mardare în contradictoriu cu Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca. Menține legal și temeinic întocmit procesul verbal. Cu drept de apel în termen de 30 de zile”, se arată în decizia instanţei.

Anul trecut, în 1 iulie, Mardare a participat atât la marşul comunităţii LGBT, „Cluj Pride”, şi ulterior a fost prezentă în Piaţa Avram Iancu la mitingul Noii Drepte pentru susţinerea familiei tradiţionale. Atunci, ea a fost ridicată cu forţa de către jandarmi şi băgată într-o dubă, pe motiv că a tulburat evenimentul.

Oana Mardare purta tricoul alb cu mesajul „#spunedrept” şi a întrerupt discursurile spunând că marşul LGBT la care a participat nu a fost unul obscen. Membrii Noii Drepte din PRU şi PRM, prezenţi în Piaţă, au cerut jandarmilor îmdepărtarea acesteia spunând că este o „provocatoare”.

Într-un comunicat de presă emis atunci, reprezentanții Jandarmeriei Cluj spuneau că tânără a adresat "cuvinte și expresii de contestare a legitimității" desfășurării mitingului pentru normalitate și a fost scoasă din mulțime pentru "evitarea unei posibile stări conflictuale cu ceilalți participanți".

"Nu, nu sunt ok. Nu am înțeles nimic din ce s-a întâmplat azi. Din momentul în care am deschis gura într-un spațiu public, la o manifestare publică, într-un mod pașnic și pacifist și am fost luată pe sus... din momentul ăla nu am mai înțeles nimic. Asta e și problema mea în fond: nu înțeleg multe dintre lucrurile care se întâmplă în jurul meu" scria actriţa apoi, pe pagina sa de Facebook.

