Atenție cui îi deshideți ușa! A apărut metoda „termopanul”

Atenţie cui îi deschideţi uşa şi pe cine primiţi în casă! Un hoţ din locuinţe a fost prins de poliţişti. Hoţul se dădea drept angajat al firmei care reabilitează blocul. A convins o bătrână să-l primească în apartament să măsoare ferestrele, dar a plecat cu portofelul victimei. Poliţiştii îl suspectează de alte opt spargeri dar au reuşit deocamdată să probeze doar trei.

Bărbatul de 32 de ani a fost luat ca din oală de poliţişti, imediat ce a ieşit din scara blocului. Victima sa nici nu-şi dăduse seama că tânărul amabil care se oferise să-i monteze termopane la un preţ foarte bun îi luase toţi banii din casă.

Mirela Drugă, purtător de cuvânt al Polției Capitalei: S-a stabilit că acesta determinase o persoană de 68 de ani să-i permită accesul în locuință sub pretextul că este angajat la firma care efectuează reabilitarea blocului și profitând de neatenția ei i-a sustras din geantă suma de cinci mii de lei și documente.

Poliţiştii îl urmăreau de multă vreme. Ştiau că dă lovituri numai în sectorul 3, în special în blocurile aflate în reabilitare. Se dădea drept angajat al firmei şi cerea permisiunea să măsoare ferestrele. Profita de orice clipă de neatenţie pentru a-şi umple buzunarele cu bani sau bijuterii. Poliţiştii spun că au probat deja alte două spargeri dar îl suspectează pe tânăr că ar fi autorul altor opt furturi. Nu este singura metodă de operare a hoţilor.

Cosmin Andreica, președinte al sindicatului Europol: Se desfăşoară prin prezenţa unei persoane sau două care merg din uşă în uşă şi sub pretextul vânzării sau prestării unor servicii. La niște prețuri mult sub prețul pieței. Pătrund în locuință, își prezintă oferta, oferta este imbatabilă și sigur persoana acceptă. Sub pretextul solicitării unui avans foarte mic în raport cu lucrarea, persoana acceptă, iar apoi acele persoane nu se mai întorc.

Iar răufăcătorii se adaptează şi îşi schimbă povestea în funcţie de oamenii cu care stau de vorbă.

Cosmin Andreica, președinte al sindicatului Europol: Vorbim de la termopane, în mediul rural în mediul special burlane, vorbim de produse electro-casnice care sunt vândute sau de servicii cum ar fi cele de curățenie.

Poliţiştii se plâng că sunt multe cazuri în care munca lor este în zadar.

Iulian Surugiu, lider al sindicatului Agenților din Poliție: Dacă doamna din acestă speță se împacă cu acest infractor, acest infractor nu o să pățească nimic, conform Codului Penal de astăzi. Adică, la împăcarea părților, fapta nu mai există, iar munca polițiștilor este de pomană de foarte multe ori.

1.870 de plângeri pentru furt din locuinţe s-au înregistrat, anul trecut, în Bucureşti. Cele mai multe spargeri au fost date în sectorul trei.