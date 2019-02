Bădulescu amenință că va dovedi cu documente implicarea binomului Dragnea - Carmen Dan în violențele jandarmilor din 10 august

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a declarat miercuri, la finalul votului privind demiterea sa din funcţie, că a avut emoţii şi a reiterat că propunerea de schimbare a lui s-a datorat faptului că a rămas alături de primarul general, Gabriela Firea, "în toate demersurile ei".

FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

"Cu siguranţă că ai emoţii atunci când un grup de politicieni care conduc un partid îşi doresc să schimbe, după pofta inimii lor, oameni care au muncit în acest partid sau oameni care sunt aproape de alţi lideri de partid, lideri politici, care încearcă să spună că nu este bine în Partidul Social Democrat. Partidul Social Democrat nu este un partid care să fie condus după cheremul unora sau altora. Partidul Social Democrat este un partid într-o democraţie şi trebuie condus prin consens. Sunteţi conştienţi cu toţii că această situaţie se datorează faptului că am rămas alături de Gabriela Firea în toate demersurile ei, pentru că aşa am plecat - cu Gabriela Firea şi cu ceilalţi primari de sector în alegerile din 2016, alegeri la care Partidul Social Democrat, împreună cu candidaţii, a câştigat Bucureştiul", a afirmat Bădulescu.

El a susţinut că intenţia de schimbare a sa din funcţie a fost generată şi de atitudinea pe care a avut-o în modul în care şi-a exprimat nemulţumirile faţă de măsurile luate de conducerea PSD.

"Acum, întorcându-ne la chestiunile care ne-au adus aici, aţi fost martori şi a fost de evidenţă publică - ele au venit în cascadă, generate practic de atitudinea mea faţă de modul în care am înţeles să îmi exprim nemulţumirea faţă de anumite măsuri sau demersuri luate de conducerea partidului, atâta timp cât au făcut tot ce au putut ca să schilodească, cu voie, un candidat care a câştigat Primăria Municipiului Bucureşti, respectiv Gabriela Firea, şi să scindeze un Consiliu General care are o majoritate", a mai spus Bădulescu.

Viceprimarul Aurelian Bădulescu a spus că preşedintele PSD Bucureşti, Gabriel Mutu, "este primarul sectorului 6 de care nimeni nu a auzit până acum".

"Dacă nu ar fi avut acest schimb de replici, pe care le-a pierdut, cu mine, rămânea în memoria sectorului 6 ca un accident, ca un câştig al unui valutist de la Favorit, care, din păcate, trece doar pentru că este sub sigla PSD", a susţinut el.

Bădulescu a anunţat că, în zilele următoare, va pune la dispoziţia presei documente care vor demonstra "implicarea şi modul în care binomul Liviu Dragnea - Carmen Dan a reuşit să manipuleze structurile" pe data de 10 august 2018, astfel încât Jandarmeria "să fie ciuca bătăilor".

"Zilele următoare voi pune la dispoziţia presei documente din timpul evenimentelor şi documente care fac parte şi au fost deja depuse la Parchetul de pe lângă Înalta Curte - Secţia militară, documente din care veţi vedea implicarea şi modul în care binomul Dragnea - Carmen Dan a reuşit să manipuleze structurile din acea zi, astfel încât Jandarmeria să fie ciuca bătăilor. Îmi asum ca întotdeauna aceste lucruri, am participat la aceste evenimente, iar întrebarea mea retorică nu este o întrebare a unui om care nu are ce spune. Dana, unde ai fost pe 10 august? Dana, poţi să îmi spui discuţiile pe care le-ai avut cu numitul Liviu Dragnea şi Arsene împreună cu secretarul de stat plecat de la Interne şi, în secret, numit la Ministerul Apărării Naţionale? Dana, ai curaj până vei fi pusă pe lista lui Liviu Dragnea de europarlamentare, să nu laşi Jandarmeria să tragă ceea ce ai reuşit tu să faci în baza unei înţelegeri prealabile cu Liviu Dragnea. Şi vă promit, săptămâna viitoare, documentele pe care am spus că le voi pune la dispoziţia presei. Dana - aşa este alintată doamna ministru de Interne de către Liviu Nicolae Dragnea", a declarat viceprimarul.

Întrebat la ce se referă acele documente despre care vorbeşte, Aurelian Bădulescu a spus că acestea sunt "documente clarificatoare, raportat la faptul că lucrurile pentru 10 august nu se doresc a fi lămurite de instituţiile de parchet din România".

Sursa: Agerpres

Etichete:

,

,

,