Bărbatul care și-a ucis fosta concubină și pe fiul ei în curtea bisericii l-ar fi amenințat de mai mult timp pe copil că îl va omorî

Bărbatul care și-a înjunghiat mortal fosta concubina și pe fiul ei în curtea unei biserici din Argeș este internat în spital, după ce a încercat să se sinucidă. El urmează să fie evaluat neurologic și psihiatric.

Principalul suspect în cazul dublei crime a fost mutat luni dimineață la Secția ORL. Este conștient și nu are nevoie de suport ventilator.

Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, i-a atacat în curtea unei biserici din județul Argeș pe fosta sa concubină și pe fiul acesteia, adolescent. I-a înjunghiat mortal pe amândoi, spun procurorii.

Adrian Brumaru, tatăl copilului: "El a amenințat-o și mi-a spus și copilul: <tati, dacă pleacă mami de la el din cauza mea a zis că pe mine mă omoară>".

Paul Bențoiu, actualul concubin al femeii înjunghiate: "Ea era urmărită de când am luat-o eu. Eu fără să știu că e urmărită. El umbla cu diferite mașini. Am vorbit acum la 3 cu ea: hai să merg eu cu tine la cimitir. <Nu, stai acasă, stai acasă. Stai liniștit> (i-a răspuns ea – n.r.)".

Primul care a ajuns la locul crimei a fost preotul bisericii. Acesta susține că prima dată l-a găsit pe băiat, iar apoi pe mama lui.

Marcel Constantin, preot: "Am venit aici repede, m-am îmbrăcat, am luat o umbrelă, când văd copilul. Nu am îndrăznit să-i facem nimic, se vedea că este mort. Cred că ea a fugit în curtea bisericii crezând că scapă".

"Erau oameni credincioși, apropiați bisericii. Ea era, pe el nu-l știu. El nu e de la noi. Ea era o femeie în regulă", povestește un vecin.

