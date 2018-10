Descoperiți în această vineri 170 de locații, 13 orașe și un nou proiect special în Noaptea Albă a Galeriilor

Vineri 5 Octombrie celebrăm cultura contemporană într-o nouă ediție a Noptii Albe a Galeriilor care reunește în harta sa programul a peste 170 de galerii de artă, spații alternative, institute culturale și ateliere de artiști din treisprezece orașe din Romania!

Platforma națională a acestui eveniment www.noapteagaleriilor.ro si aplicația mobilă Noaptea Galeriilor vă oferă informații detaliate ale acestui program.

La București, a douăsprezecea ediție a Nopții Albe a Galeriilor invită publicul în traseul nocturn pentru a descoperi șaptezeci de spații participante cu un program care va începe la ora 19:00 și se va termina la ora 03:00 dimineața.

Expoziția focus NAG din acest an prezintă proiectul curatoriat de criticul de artă Igor Mocanu „Cultura artist-run – critică, rezistență, evadare". Publicul este invitat să descopere un alt fel de istorie a instituțiilor create și conduse de artiști, active în București și nu numai, care au avut o influență semnificativă în istoria culturii contemporane din România ultimilor douăzeci de ani. Expoziția va fi deschisă publicului timp de o lună de zile în spațiul Rezidenței BRD Scena9 care, în ultimele ediții ale Nopții Albe a Galeriilor, a devenit unul dintre principalele puncte pe harta acestui eveniment din București.

Proiectul special NAG „Cultura artist-run – critică, rezistență, evadare", se desfășoară simultan intre 5 octombrie si 5 noiembrie în mai multe spații din București: Rezidența BRD Scena9, A5 Studio Space, Alert Studio, MACAZ - teatru, coop, SwitchLab.

La Rezidența BRD Scena9, programul expoziției focus NAG din luna octombrie va cuprinde conferințe, artist talk-uri, tururi ghidate și nu în ultimul rând programul educațional "Care-i faza cu arta contemporană?", prin care dorim familiarizarea categoriilor mici de vârstă cu fenomenul culturii contemporane.

Mai multe detalii despre acest proiect puteti gasi pe site-ul www.noapteagaleriilor.ro si pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/events/2228003670562591/

Organizator NAG naţional: Asociaţia Ephemair

Partener NAG naţional: BRD Groupe Société Générale

Co-finantatori: Administratia Fondului Cultural National (AFCN), Primăria Capitalei prin EXPO ARTE Centrul Cultural, Fundația9

Sponsori: Policolor, Epson, Hotel CARO

Partener : Rezidența BRD Scena9

Partener juridic: Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Parteneri naționali media: DIGI 24, Radio Guerrilla

Parteneri media: Zeppelin, Igloo Media, Banchiza Urbană, Revista iocan, Revista ARTA

Informaţii complete sunt disponibile pe site-ul www.noapteagaleriilor.ro și pe aplicaţia de telefon NAG (disponibilă pentru Android şi iOS)



Pentru informații suplimentare NAG Național: contact@noapteagaleriilor.ro

**

White Night of the Art Galleries 2018: thirteen cities and a hundred and seventy participating spaces. For this edition, in Bucharest, the White Night of the Galleries presents the Focus NAG exhibition:

“Artist-Run Culture – Criticism, Resistance, Getaway”

Friday 5th of October we celebrate contemporary culture in a new edition of the White Night of the Art Galleries, which brings together over 170 art galleries, alternative spaces, cultural institutes and workshops from thirteen cities in Romania.

The national platform of this event www.noapteagaleriilor.ro and the mobile application NAG offers you detailed information about this program.

In Bucharest, this edition of the White Night of the Art Galleries invites the audience on the night route to discover seventy participating spaces with a program that will start at 19:00 and end at 3:00 in the morning.

NAG Focus Exhibition presents the project “Artist-Run Culture – Criticism, Resistance, Getaway” curated by art critic Igor Mocanu.The public is invited to discover a different history of the institutions created and run by artists, which were open in Bucharest and other cities and had a major influence on the Romanian contemporary culture history during the past twenty years. The exhibition will be open to public for a month at the Rezidența BRD Scena9 a space which turned, during the past two editions of the White Night of Art Galleries, into one of the major spots of the map of this event in Bucharest.

Special NAG project „Artist-Run Culture – Criticism, Resistance, Getaway ", will be held simultaneously between 5th of October and 5th of November in several spaces in Bucharest: Rezidența BRD Scena9, A5 Studio Space, Alert Studio, MACAZ - teatru, coop, SwitchLab.

The month of October will include lectures, artist talks, guided tours and, finally yet importantly, the educational program “What’s Up With Contemporary Art?” ["Care-i faza cu arta contemporană?"] aiming to familiarise the youngest segement with the contemporary culture movement.

News you can find on the dedicated Facebook event at: https://www.facebook.com/events/2228003670562591/

For supplementary information please contact: contact@noapteagaleriilor.ro

