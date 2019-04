Detaliul bizar descoperit de polițiști în cazul fetiței de 2 ani dispărute, în Bacău

Răsturnare de situaţie în cazul fetiţei de 2 ani, dispărută marți din curtea casei, în judeţul Bacău. Poliţiştii suspectează că aceasta a fost răpită, iar apoi eliberată. Părinţii au anunţat dispariţia, abia după 4 ore.

Cea mică a fost căutată de zeci de jandarmi, pompieri, poliţişti şi voluntari. A fost găsită abia miercuri dimineaţă, pe un deal din apropierea casei.

Ciudat, spun oamenii legii, e că nu era murdară şi nu existau semne că ar fi petrecut noaptea sub cerul liber.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru lipsire de libertate şi continuă cercetările. Şefii Poliţiei Române l-au felicitat pe Mihai Blaj, agentul care a găsit-o pe copilă.

„Am auzit un plânset scurt de copil. În momentul ăla m-am îndreptat în fugă către acel loc. Era în picioare îmbrăcată, era stabilă, nu plângea. Am luat-o în brațe. Am întrebat-o tu ești Antonia, mi-a răspuns cu o voce de copil fericită că da. Mi-a zâmbit, după ne-am îndreptat către casă și am încredințat-o mamei.

De când am ajuns la fața locului, nu am plecat acasă și nu avem de gând să plec acasă până nu o găseam. Nu mi-am pierdut speranța nici eu, nici colegii mei. A rezistat 15 ore singură. Când am luat-o în brațe a avut puterea să îmi dea și un zâmbet. (Ce v-a spus mama?) A renăscut din nou, a luat-o în brațe, a început să plângă de bucurie. (O să îi mai vizitați) Categoric. Momentul trăit e unul special și micuța are un moment special în inima mea”, mărturisește Mihai Blaj, agentul care a găsit-o pe fetiță.

Etichete:

,

,