Pompierii caută joi dimineață eventuale victime prinse sub dărâmăturile blocului din Craiova, unde un etaj s-a prăbușit după o explozie puternică. Femeia în al cărei apartament a avut loc deflagrația a murit. Trei vecini au fost răniți iar un al patrulea a suferit un atac de panică. 50 de oameni au rămas în stradă și au căutat adăpost la rude și prieteni. Tot în această dimineață încep și anchetele care vor stabili dacă blocul mai poate fi locuit.

Peste 50 de oameni au ieșit, în miez de noapte, speriați din locuințe.

Bărbat: A bubuit, pur și simplu cred că de la o butelie. Unul dintre vecini a reușit să scoată două victime iar pe cea de a treia nu a reușit să o scoată că era prinsă sub dărâmături.

Bărbat salvator: Am văzut dărâmăturile am, încercat cu vecinii să vedem dacă e cineva în viață, am strigat și am început să scoatem de acolo victime.

Bărbat: Am încercat să ne ajutăm unii pe alții, am strigat la vecini. Ne-am scos unii pe alții, cu copii în brațe.

Femeie: Ușile s-au deschis, a căzut tencuiala, eram în pat că era o oră târzie, ne-am speriat și am ieșit afară ce să facem.

Bărbat: Am crezut că a explodat o mașină că s-a spart geamul, apoi am ieșit și am văzut că a căzut blocul. A explodat o butelie.

Femeie: O explozie, nu știm, noi nu avem gaze, probabil de la o butelie.

Bărbat: Geamuri sparte, e rău. O să dorm la băiatul meu.

Etajul unui bloc din Craiova s-a prăbușit după o explozie puternică. FOTO: INQUAM PHOTOS Deschide galeria foto

Structura blocului a fost puternic afectată. Autoritățile vor decide în următoarele zile dacă este sigur ca oamenii să se întoarcă în apartamente. Până atunci, stau la rude și prieteni.

Dan Diaconu, prefectul Dolj: Colegii de la Inspectoratul de Stat în Construcții au venit să evalueze starea imobilului, dacă se mai poate locui în acest imobil, nu am putut identifica acum dacă a avut autorizație de construcție sau cum a fost construit, nu avem aceste informații acum.

Constantin Vlăduțoi inspector șef ISU Dolj: Încercăm să obținem cooperarea oamenilor și să fim alături de ei pentru că nu se va putea permite accesul lor în imobil doar atunci când se va constata că este sigur.

Autoritățile nu s-au pronunțat în ceea ce privește cauza exploziei, care va fi stabilită de o anchetă.

