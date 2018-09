În culisele filmărilor pentru spotul de imagine Digi

Prima campanie de imagine a grupului Digi, lansată la 27 august 2018 pentru a marca cei 25 de ani de activitate ai Digi | RCS & RDS, a adus în prim plan câțiva dintre actorii noului val și a marcat și câteva premiere pentru actorii din rolurile principale.

Atmosfera specială generată de incursiunea în timp și în istoria recentă a României, dorința echipei de producție de a reproduce cât mai fidel momentele istorice din evoluția companiei Digi | RCS&RDS, eforturile actorilor și figurației de a face ca totul să arate cât mai veridic au fost surprinse într-un making-of pe care îl puteți viziona în materialul video de mai sus.

Poveștile din spatele camerei de filmat

Alex Coman, actorul din rolul principal masculin, a interpretat pentru prima dată în cariera sa rolul unui motociclist și ca să pregătească rolul a apelat chiar la ajutorul unor prieteni pasionați de ”motoare”.

„Am fost plăcut impresionat când am discutat cu regizorul și directorul de creație, o parte dintre cei care au gândit reclama, și am convenit că este un rol pe care mi-ar plăcea foarte tare să îl dezvolt. Asta chiar dacă nu am mers niciodată pe o motocicletă și momentan nu am un copil. Știind scriptul cu ceva timp inainte de filmare, am discutat cu un prieten de-al meu care are o motocicletă și l-am rugat să mă lase să mă urc pe ea, să simt măcar o parte din experiența unui motociclist adevărat. De altfel, personajele secundare, motocicliștii, au fost foarte receptivi la tot ce se întâmpla în jurul lor și chiar am simțit acel vibe de a fi și eu unul dintre ei”, a declarat actorul Alex Coman.

Pentru actrița din rolul principal, Bianca Taban, premiera a reprezentat-o rolul de mamă. „Am mai jucat diverse roluri în reclame, dar a fost pentru prima data când am interpretat rolul de mamă”, a declarat Bianca. ”Iancu Tand (copilul) a fost foarte cuminte și a tratat filmarea ca un adevărat profesionist. De altfel, întreaga echipă a lucrat perfect, toate detaliile au fost gândite cu multă atenție. Momentul care m-a impresionat cel mai mult a fost cel în care am filmat pe terasa blocului secvența cu video-call-ul. Am văzut scrisul acela mare, iubesc, de jos, din stradă, când mă îndreptam spre filmare și chiar mă întrebam dacă nu face parte din set-up-ul scenei. După câteva minute, aveam să descopăr că nu mă înșelasem. M-a emoționat să filmez sub grila aceea de lumini, cu toată echipa numeroasă care se agita în jurul meu, în timp ce eu trebuia să joc un moment foarte romantic, înduioșător”, a declarat Bianca.

Iancu Tand, băiatul care interpretează rolul copilului celor doi tineri, deși are doar cinci ani, s-a comportat ca un adevărat actor obișnuit cu inistența regizorului care vrea cel mai bun cadru, cea mai bună sincronizare, cele mai vesele chipuri. După cele două zile de filmare, între el și cei doi „părinți” din spot s-a legat o relație strânsă, pe care au și „oficializat-o” prin niște … inele. „Cel mai mult m-a uimit Iancu, băiețelul, care a intrat foarte repede în stare, chiar dacă era extrem de timid, la început. La finalul ultimei secvențe ne-am legat pe viață, pentru că el ne-a făcut și mie și Biancăi un inel pe care le-am păstrat”, a dezvăluit Alex Coman.

Diversitatea decorurilor și o muzică de inspirație locală

Filmările pentru spot s-au derulat pe durata a trei zile și au avut loc atât în București (Militari, centru, Ateneul Român, într-un restaurant), cât și în afara orașului, la Câmpina, pe Valea Doftanei. Alte câteva cadre au fost turnate pe platourile Castel Film. O echipă de aproape 100 de profesioniști și specialiști în producție cinematografică a fost implicată în proiect. Printre protagoniști, alături de actorii din rolurile principale se regăsesc și oameni obișnuiți a căror prezență a sporit nota de autenticitate și originalitate a spotului.

Muzica originală are și ea o poveste. Compozitorul George Popa a pornit de la cerința din brief-ul Digi, aceea de a avea o linie muzicală de inspirație autohtonă, cu teme care să ducă gândul la Rapsodiile lui George Enescu sau la tonalitatea eroică din filmele istorice ale lui Sergiu Nicolaescu. De aceea, spre finalul spotului, pot fi recunoscute vocile unui cor feminin sau sunetele unui bucium, subliniind legătura companiei cu România și cu specificul local.

Echipa: Tudor Dumitrașcu (creație și regie), Tony Pisaroglu (producător), Claudiu Boboc (Production Unit Manager), Liviu Pojoni și Adrian Pădurețu (DOP), George Popa (coloană sonoră originală), Petru Mărgineanu (voce), Safe-Frame.com (grafică), O-Video (colorizare). Casa de producție: H5.

