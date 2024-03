Încă un părinte acuză conducerea școlii Nicolae Titulescu și Inspectoratul Școlar că știau de abuzuri: Încă din noiembrie am depus acte

Încă un părinte acuză conducerea școlii Nicolae Titulescu și Inspectoratul Școlar că știau de abuzurile de acolo și că nu au făcut nimic. Împreună cu mama elevului abuzat, ar fi depus plângere chiar la Inspectorat pentru a atrage atenția asupra agresiunilor din urmă cu un an și jumătate.

Poliția, inspectoratul și Corpul de Control al Ministerului Educației fac în continuare verificări, în timp ce părinții așteaptă soluții pentru siguranța copiilor, după demisia directoarei.

Cătălin Crăciunescu, avocat al familiei elevului agresat: "Pentru dosarul din 2022, când a intervenit clasarea, din punct de vedere civil ne putem adresa pentru formarea unui dosar pentru răspunderea civilă delictual a unității de învățământ față de gestionarea situației. Revenind la situația de acum unde dosarul este în curs ne vom constitui parte civilă. Rămâne de văzut cum vom îndrepta atragerea răspunderii față de reprezentanții școlii, ministerului, ISJ".

Părinte al unui elev de la Școala Nicolae Titulescu: "În luna noiembrie, eu și cu mama băiatului agresat am fost la inspectorat unde am depus documente conform cărora într-o anume clasă din școală există acest copil, care în afara faptului că a agresat copilul doamnei, agresează și ceilalți colegi și profesorii. Fiul meu a ajuns în această școală în anul 2022, în septembrie, în clasa a cincea.

Din prima zi a fost agresat fizic și verbal de către acest băiat. Nu cunoșteam părinții, pe nimeni. Am așteptat o săptămână – două, l-am sfătuit pe fiul meu să nu ia atitudine să vedem ce se întâmpla. Ulterior am aflat că acesta agresa din clasa 0, dar fiind un singur profesor la clasă nu s-au luat măsuri pentru că doamna învățătoare se pensiona odată cu sfârșitul clasei a patra și s-a considerat că era mai bine să se țină sub preș".

Directoarea școlii Nicolae Titulescu din București și-a dat demisia ieri.

Ministrul Ligia Deca a trimis marți dimineață Corpul de Control al Ministerului Educației la școala Nicolae Titulescu, unde un copil ar fi fost violat de colegi, dar și la Inspectoratul Școlar. Ea a spus că in primele informații pe care le are a reieșit că entități care trebuiau informate despre acest caz nu au fost informate. Raportul preliminar al Inspectoratului Școlar sesizează o serie de abateri, a adăugat ministrul.

