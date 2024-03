ÎNREGISTRARE din școala în care un copil a fost violat. Părinții îi cer socoteală directoarei, care tocmai și-a dat demisia

Avem înregistrarea cu discuțiile de la întâlnirea dintre părinți și directoarea școlii Nicolae Titulescu din București, acolo unde are loc scandalul monstru din ultimele două zile. În timp ce părinții cer socoteală pentru așa zisa discreție invocată de cea care a fost până astăzi la conducerea unității de învățământ, aceasta le spune că a comunicat despre situație și neagă cele două incidente. A recunoscut, totuși, pentru prima dată în fața părinților, că poliția a venit la unitatea de învățământ.

Părinte: Unde ați fost de vineri seară și până acum?

Director: Unde am fost de vineri seară? Acasă!

Părinte: Nu ați dat un punct de vedere.

Director: Pe grupul reprezentanților comitetului reprezentativ al părinților s-a comunicat în permanență. Unde anume nu m-ați văzut? Ba da, am trecut, am intrat în școală, am participat la ședința comitetului de administrație.

Reprezentant comitet școlar: Vreau să dau citire comunicatului pe care l-am dat la televiziune.

Părinte: Altceva!

Director: În data de 11 decembrie 2023 s-a deplasat un echipaj de poliție împreună cu mama elevului la școală, cerând vizionarea înregistrărilor școlii de pe 7 decembrie. Cum nu a fost nimic concludent găsit, mama elevului a propus data de 6 decembrie, nu s-a regasit nimic din cele sesizate nici pe data de 6.

Director: Am plecat să ies prin spate, s-a spus „directoarea a fugit!” Nu, domnle. După cum am fost luată, nu cred că trebuia sa dau explicații, eu am niște șefi, mi-am pus mâna pe telefon și am anunțat că presa a intrat abuziv în școală! Nu e prima dată când vin în școală și noi dăm interviu!

Directoarea școlii Nicolae Titulescu din București și-a dat demisia azi. În urmă cu puțin timp, a avut loc o discuție la Guvern unde ministrul Educației Ligia Deca a fost chemată de premierul Marcel Ciolacu pentru a da explicații în cazul acuzațiilor de viol de la unitatea școlară.

Procurorii care anchetează acuzațiile de viol reclamate de familia unui elev de la școala Nicolae Titulescu din București au primit raportul medico-legal, care ar fi neconcludent, potrivit unor surse din anchetă.

Procurorii analizează și imaginile surprinse de camerele video din școala Nicolae Titulescu. Potrivit surselor din anchetă, este vorba despre imagini de pe holul care ducea spre baia unde s-ar fi întâmplat violul, iar până acum, în ziua și la ora când copilul spune că ar fi fost violat nu apare că el intră sau iese din acea toaletă. Procurorii continuă să verifice imaginile.

Elevul agresat a fost audiat în condiții speciale. De asemenea, au dat declarații și părinții lui. Între timp, la școală s-au pus zăvoare la toaletele care nu aveau, iar copiii merg însoțiți la baie.

