Jandarm violent la proteste. Reacția instituției din care face parte

Este anchetă la Jandarmerie după violenţele de la protestele de aseară. Mai mulţi oamenii s-au îmbrâncit cu jandarmii care încercau să împiedice mulţimea să blocheze centrul Bucureştiului. Unul dintre jandarmi a reacţionat violent, lovind cu pumnii mai mulți oameni.

S-a întâmplat în momentul în care manifestanţii au forţat gardurile pentru a pătrunde în Piaţa Universităţii. În imagini se vede cum jandarmul îi loveşte la întâmplare, cu pumnul, pe unii dintre protestatari. Unul dintre colegii săi a intervenit, i-a spus să se oprească şi l-a dat la o parte.

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, Georgian Enache, a declarat la Digi24 că a fost vorba de o „acțiune individuală” a unui jandarm care probabil și-a pierdut calmul sub presiune. Georgian Enache a anunțat că se fac verificări interne și o „analiză serioasă” cu privire la acest incident, iar Jandarmeria nu va ezita să își asume, dacă va fi cazul, responsabilitatea care îi revine.

„Imaginile pe care dumneavoatră le-aţi prezentat sunt în atenţia conducerii Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti care va face o analiză serioasă asupra modului de acţiune de aseară. Ţin să precizez faptul că ceea ce vedeţi este o acţiune individuală a unui jandarm, care nu poate fi generalizată. La fel de bine cum nu putem pune o etichetă asupra protestatarilor din cauza faptului că mai multe persoane au încercat să intre în acea zonă cu obiecte periculoase. (...) Nu aş cataloga în niciun fel acţiunea colegului nostru. Acesta într-adevăr şi-a pierdut calmul sub presiunea mulţimii care încerca cu forţa să desfacă acel baraj de ordine şi siguranţă publică. Rămâne de analizat, nu vreau să mă antepronunţ şi nici nu vreau să facem judecăți sub presiune, urmează o procedură, suntem o structură miltiară, care ne- am asumat de fiecare dată atât părţile bune, cât şi cele mai puţin bune”, a declarat la Digi24 Georgian Enache.

El a explicat și ce s-a întâmplat la metrou și de ce au fost percheziționate unele personae. Urmăriți-i declarațiile integrale în materialul video de mai sus.