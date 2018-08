Exclusiv: Ce spune Jandarmeria despre informația oficială falsă care privea starea de sănătate a femeii-jandarm

Georgian Enache a vorbit în exclusivitate pentru Digi24 despre informația falsă despre starea de sănătate a femeii-jandarm care a fost lovită de huligani vineri noaptea. În conferința de presă a Jandarmeriei s-a spus că ar putea rămâne paralizată, dar medicii au declarat că are doar niște echimoze și că dorește să plece cât mai repede din spital pentru a se întoarce la muncă. De altefel, există o înregistrare care arată că femeia pleacă pe picioarele ei de la locul incidentului.

Adriana Nedelea, jurnalist Digi24: Cei doi jandarmi loviți, în mijlocul protestului. Ați lăsat oameni în spate? Cum anume v-ați coordonat? În conferința de presă ni se spunea că cea mai grea misiune a fost aceea de a anunța pe părinții acelei femei jandarm că s-ar putea să rămână paralizată. Am înțeles apoi că nici vorbă de așa ceva. Încercăm să înțelegem ce este cu acele declarații, cu acele informații neadevărate...

Georgian Enache, purtător de cuvânt Jandarmeria Capitalei: Noi trasmitem niște informații pe care le avem la un moment dat, în baza unor document.

Adriana Nedelea: Care sunt adevărate sau nu... Practic acele informații nu erau adevărate. A fost o minciună?

Georgian Enache: Vă citesc din fișa întocmită de Unitatea de Primiri Urgențe unde a ajuns colega noastră în acea seară, pe care noi am avut-o la dispoziție în dimineața în care am făcut conferința de presă. La diagnostic, la internare, scrie așa: traumatism coloană cervicală, traumatism toraco-abdominal, traumatism de coloană cervicală amielitică, contuzie toracică abdominală... Nu suntem experți, nu suntem medici, dar am citit acest traumatism... de coloană cervicală...

Adriana Nedelea: Dar cum ați putut să anunțați niște părinți că fiica lor ar putea rămâne paralizată, din moment ce nu era adevărat?

Georgian Enache: Noi a trebuit să-i informăm pe ei asupra tuturor riscurilor, în acea seară.

Adriana Nedelea: I-ați lăsat în spate pe cei doi jandarmi? Știți cine i-a salvat? Protestatarii pașnici i-au salavat. De ce nu v-ați întors după ei?

Georgian Enache: Nu putem să catalogăm lucrurile așa. În Jandarmerie e un spirit de echipă.

Adriana Nedelea: Nu a funcționat spiritul de echipă...

Georgian Enache: Cu siguranță și acest aspect va face obiectul unor verificări.

