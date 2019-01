Mașină de poliție, făcută praf pe autostradă de un șofer de 18 ani

Grav accident, vineri seară, pe Autostrada Bucureşti-Piteşti, în care a fost implicată chiar o mașină de poliție. Un agent de circulaţie aflat în misiune a fost grav rănit. Maşina de serviciu în care se afla a fost lovită de un şofer de 18 ani, care abia îşi luase permisul.

Echipajul investiga un alt accident, cu un pieton rănit. Maşina poliţiei era trasă pe banda de urgenţă şi şoferul, care nu ar fi văzut-o, a lovit-o puternic din spate.

Agentul aflat în autospecială a fost rănit grav, fiind scos de salvatori din maşina făcută praf. A fost dus de urgenţă la spital, la fel şi pietonul rănit în celălalt accident.

Tânărul care a izbit maşina poliţiei nu era singur în autoturism, ci împreună cu vărul său, minor. Şoferul are acum dosar penal.

Din cauza accidentului, traficul pe A1 a fost oprit aproape 2 ore pe sensul spre Piteşti.

„Tocmai luase permisul de câteva luni de zile. M-a sunat de-acasă: Vino că am făcut un accident. Am crezut că e accident uşor, dar când am venit şi am văzut ce s-a întâmplat, e ceva groaznic. Poliţaiul mi-a zis că a ieşit de pe bandă şi s-a retras în lateral şi cred că nu a văzut-o, a intrat în maşina de poliţie... Erau speriaţi, plângeau: Vino până-ncoace”, a povestit o rudă a tânărului șofer.

